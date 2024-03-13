У воді як на суші: ЗСУ тестують інноваційні "плавучі бронежилети"

Сили оборони йдуть в ногу з часом. Зокрема, українські військові випробовують інноваційні "плавучі бронежилети", які можуть врятувати життя на воді.

Спецпідрозділи Збройних Сил України оцінюють ефективність "плавучих бронежилетів" українського та зарубіжного виробництва. Про це повідомляє пресслужба Міноборони 13 березня, демонструючи фотодокази випробувань.

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ЗСУ випробовують "плавучі жилети"

"Плавучі бронежилети" оснащені модулем, що дозволяє не тільки утримувати на плаву військовослужбовця, але і його спорядження загальною вагою до 27 кілограмів.

Олександр Шарко, головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, пояснив, що у випадку потрапляння у воду, бронежилет автоматично надуває повітряну подушку, що витягує бійця на поверхню.

Нам дуже важливі відгуки бійців. Після подібних випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби,

– зазначив Шарко.

Наразі відбувається анкетування серед учасників випробувань, щоб зібрати зворотний зв'язок та внести необхідні корективи до конструкції бронежилетів.

Українські військові тренуються у плавучих жилетах / Фото Міноборони

Розробка "плавучих бронежилетів" була ініційована з метою підвищення безпеки Військово-морських сил, понтонерів, Сил спеціальних операцій та деяких спецпідрозділів Десантно-штурмових військ, які можуть виконувати завдання у водному середовищі. Немає сумнівів, що це важлива ініціатива, яка є корисною для наших бійців.

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