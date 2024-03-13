Спецпідрозділи Збройних Сил України оцінюють ефективність "плавучих бронежилетів" українського та зарубіжного виробництва. Про це повідомляє пресслужба Міноборони 13 березня, демонструючи фотодокази випробувань.
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ЗСУ випробовують "плавучі жилети"
"Плавучі бронежилети" оснащені модулем, що дозволяє не тільки утримувати на плаву військовослужбовця, але і його спорядження загальною вагою до 27 кілограмів.
Олександр Шарко, головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, пояснив, що у випадку потрапляння у воду, бронежилет автоматично надуває повітряну подушку, що витягує бійця на поверхню.
Нам дуже важливі відгуки бійців. Після подібних випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби,
– зазначив Шарко.
Наразі відбувається анкетування серед учасників випробувань, щоб зібрати зворотний зв'язок та внести необхідні корективи до конструкції бронежилетів.
Українські військові тренуються у плавучих жилетах / Фото Міноборони
Розробка "плавучих бронежилетів" була ініційована з метою підвищення безпеки Військово-морських сил, понтонерів, Сил спеціальних операцій та деяких спецпідрозділів Десантно-штурмових військ, які можуть виконувати завдання у водному середовищі. Немає сумнівів, що це важлива ініціатива, яка є корисною для наших бійців.
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