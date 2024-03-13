Спецподразделения Вооруженных Сил Украины оценивают эффективность "плавучих бронежилетов" украинского и зарубежного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны 13 марта, демонстрируя фотодоказательства испытаний.

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ВСУ испытывают "плавучие жилеты"

"Плавучие бронежилеты" оснащены модулем, что позволяет не только удерживать на плаву военнослужащего, но и его снаряжение общим весом до 27 килограммов.

Александр Шарко, главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, объяснил, что в случае попадания в воду, бронежилет автоматически надувает воздушную подушку, что вытягивает бойца на поверхность.

Нам очень важны отзывы бойцов. После подобных испытаний мы получаем важную информацию от групп тестирования. Это позволяет улучшать изделия,

– отметил Шарко.

Сейчас происходит анкетирование среди участников испытаний, чтобы собрать обратную связь и внести необходимые коррективы в конструкцию бронежилетов.

Украинские военные тренируются в плавучих жилетах / Фото Минобороны

Разработка "плавучих бронежилетов" была инициирована с целью повышения безопасности Военно-морских сил, понтонеров, Сил специальных операций и некоторых спецподразделений Десантно-штурмовых войск, которые могут выполнять задачи в водной среде. Нет сомнений, что это важная инициатива, что является полезной для наших бойцов.

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