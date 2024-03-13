За последние десять дней количество авиаударов со стороны оккупантов на Таврическом направлении достигло минимума. Об этом сообщил 13 марта представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, выступая в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Как "сушкопад" повлиял на вражескую авиацию

Лиховий отметил, что уменьшение количества авиаударов является результатом потерь российских "Сушек" и эффективной работы украинской противовоздушной обороны. Он отметил, что работа наших защитников неба приводит к снижению эффективности сухопутного наступления врага, поскольку поддержка с воздуха становится менее значимой.

За сутки враг нанес 17 авиаударов, и это наименьшая цифра за последние 10 дней. Это свидетельствует, что наша ПВО работает эффективно, и враг теряет возможность поддерживать свои сухопутные войска с воздуха,

– заявил Лиховий.

Спикер также сообщил, что с начала суток 13 марта произошло 38 боевых столкновений в зоне ОСГВ "Таврия", что составляет более двух третей от общего количества столкновений по всему фронту. Это свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий на этом направлении, несмотря на уменьшение авиационной активности врага.

Однако все же, по словам Лиховия, снижение количества авиаударов не только уменьшает разрушения и жертвы среди гражданского населения, но и способствует улучшению ситуации на фронте для украинских защитников.

Меньше уничтоженных позиций, меньше разрушенных домов в населенных пунктах... Это комплексный процесс, когда россияне могут медленнее наступать, их наступление захлебывается, в том числе и потому, что у них уменьшается поддержка с воздуха, потому что лучше работает наша ПВО.

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Отметим, что с начала февраля 2024 года российская авиация потеряла более десятка самолетов. В частности, наши Силы обороны ликвидировали немало бомбардировщиков-истребителей Су-34: