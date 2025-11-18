Дорогі квартири й елітні автівки: журналісти дізналися, що накупили фігуранти "плівок Міндіча"

Фігуранти корупційного скандалу за останні роки встигли оформити на себе та свої родини значні обсяги дорогого майна. Йдеться і про великі площі елітного житла в центрі Києва й про цілі парки автомобілів преміумкласу. Водночас значна частина статків виглядає непропорційною до офіційних доходів.

Сама лише сім'я Міндічів володіє майже 1700 квадратними метрами нерухомості в одному будинку на вулиці Грушевського, зі свого боку дружина "бухгалтера бек-офісу" придбала квартиру за 400 тисяч доларів. Подробиці розповіли журналісти-розслідувачі hromadske, передає 24 Канал.

Які покупки встигли зробити учасники корупційних схем?

Розслідування "відмивання" грошей в енергетичному секторі виходить за межі кримінальних проваджень. Справа набула помітного суспільного резонансу й привернула увагу ЗМІ до постатей її учасників, а особливо їхніх володінь.

Так, журналісти отримали доступ до реєстрів і встановили, яке майно за останні роки набули учасники справи та їхні близькі. У деяких випадках йдеться про активи на десятки мільйонів гривень, ділянки землі у заповідних зонах і дорогі квартири в найбажаніших районах столиці.

Які статки в родини Міндічів?

Бізнесмен Тимур Міндіч ("Карлсон") має дві квартири у власності й дві в оренді в будинку на Грушевського загальною площею понад 1200 квадратних метрів. До того ж його мати є власницею помешкання площею 214 квадратних метрів за тією ж адресою, а також ще двох квартир у житловому комплексі "Метрополь".

Особливо показовою є купівля квартир саме у "Метрополі", які мали ринкову вартість близько 600 тисяч доларів, але були оформлені менш ніж за 100 тисяч, причому продавцями виступила компанія, пов'язана з родиною Глімбовських.

Що відомо про майно Цукермана й Миронюка?

Олександр Цукерман ("Шугармен"), який разом із Міндичем залишив Україну, також володіє кількома великими квартирами в центрі міста, частина з яких оформлена на його матір.

Дружина Ігоря Миронюка ("Рокета") придбала чотири гектари землі в Козині, гектар під Києвом, а також електричний кросовер Mercedes EQC 400.

Що придбали сім'ї Басова та Фурсенка?

Родина Дмитра Басова ("Тенора") за два роки оформила дві квартири в елітних новобудовах, кілька дорогих авто та паркомісце. Тесть також придбав електромобіль, не маючи видимої підприємницької діяльності.

Цікаво! Сам Басов не зміг обґрунтувати походження понад 170 тисяч доларів, витрачених на одне з житлових приміщень, хоча його родина володіє майном значно дорожчим, ніж він заявив, коли йому обирали запобіжний захід.

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), бухгалтер "бек-офісу", відзначився найбільш резонансними висловлюваннями на оприлюднених записах щодо перевезення великих сум готівки.

Його родина за останні два роки придбала низку дорогих активів: Porsche Macan і Audi Q8, а також простору квартиру в центрі Києва разом із паркомісцем. Продаж житла відбувався через людину, пов'язану з колишнім співвласником "Рошен".

Окрім головних учасників, журналісти виявили ще низку недешевих покупок: квартири, автомобілі та паркомісця, які оформлювалися на осіб, дотичних до "бек-офісу".

Зауважте! Увесь цей перелік складається суто з офіційно зареєстрованого майна. З огляду на масштаби розслідування та обсяги готівки, це може бути лише незначною частиною реальних активів.

