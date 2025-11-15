По всій Україні – була масштабна повітряна тривога: Росія піднімала МіГ-31К

Вранці 15 листопада сирена повітряної тривоги завила по всій Україні. Окупанти піднімали у повітря носій аеробалістичних ракет "Кинджал".

О 09:43 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К. Монітори уточнили, що борт підняли з аеродрому "Саваслейка", передає 24 Канал.

Що відомо про повітряну загрозу в Україні?

Зауважимо, що для частини регіонів України майже одночасно оголосили небезпеку, пов'язану із можливим застосуванням ворогом балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 09:48 монітори почали писати про те, що росіяни таки здійснили пуски "Кинджалів". Також зазначається, що у небі вже два борти МіГ-31К.

Станом на 09:50 ракети у повітряному просторі України не фіксують. Ймовірніше, окупанти імітували пуски.

О 09:54 стало відомо, що борти пішли на посадку. Почалися відбої по областях.

Нагадаємо, що Україна навчилася ефективніше протидіяти "Кинджалам". Так, збивати російські аеробалістичні ракети вдається за допомогою оновленого комплексу РЕБ "Ліма" та народній пісні.

Які наслідки останніх обстрілів України?