По всій Україні оголошували тривогу: у небо злітав МіГ-31К
У всіх областях України оголошували повітряну тривогу ввечері у п'ятницю, 16 січня. Причиною цього була ракетна небезпека.
Ворог підняв у повітря винищувач МіГ-31К. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Яка причина повітряної тривоги?
Близько 18:03 у всіх областях почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".
За даними моніторингових каналів, зліт відбувся з аеродрому "Саваслейка", розташованого у Нижньогородській області Росії. До слова, там базується й інша авіація ворога, якою атакують Україну.
Тривога в областях України: дивіться на карті
