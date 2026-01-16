Там працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
Що відомо про вибухи у Києві?
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 8:12.
За кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали про БпЛА із Чернігівщини курсом на Бровари.
Після безпілотник рухався у напрямку Києва.
У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях,
– написав Кличко о 8:19.
Одразу після цього пролунав відбій.
Атаки на Україну: останні новини
Росія у ніч на 16 січня атакувала 76 безпілотниками. ППО збила/подавила 53 із них. На жаль, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих на одній локації.
Зокрема, росіяни обстріляли критичну інфраструктуру в Коростенському районі Житомирщини. Атаки на область тривають уже тиждень.
А напередодні увечері про роботу ППО повідомляли у Запорізькій області. Дрони атакували регіон і вранці.