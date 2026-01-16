Там работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.
Что известно о взрывах в Киеве?
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 8:12.
За несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали о БПЛА с Черниговщины курсом на Бровары.
После беспилотник двигался в направлении Киева.
В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях,
– написал Кличко в 8:19.
Сразу после этого прозвучал отбой.
Атаки на Украину: последние новости
Россия в ночь на 16 января атаковала 76 беспилотниками. ПВО сбила/подавила 53 из них. К сожалению, зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых на одной локации.
В частности, россияне обстреляли критическую инфраструктуру в Коростенском райони Житомирской области. Атаки на область продолжаются уже неделю.
А накануне вечером о работу ПВО сообщали в Запорожской области. Дроны атаковали регион и утром.