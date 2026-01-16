Там работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

Смотрите также Атака "Шахедов" на Украину продолжается, тревога уже в Киеве: где есть опасность дронов

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 8:12.

За несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали о БПЛА с Черниговщины курсом на Бровары.

После беспилотник двигался в направлении Киева.

В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях,
– написал Кличко в 8:19.

Сразу после этого прозвучал отбой.

Атаки на Украину: последние новости

  • Россия в ночь на 16 января атаковала 76 беспилотниками. ПВО сбила/подавила 53 из них. К сожалению, зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых на одной локации.

  • В частности, россияне обстреляли критическую инфраструктуру в Коростенском райони Житомирской области. Атаки на область продолжаются уже неделю.

  • А накануне вечером о работу ПВО сообщали в Запорожской области. Дроны атаковали регион и утром.