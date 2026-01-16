Там работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 8:12.

За несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали о БПЛА с Черниговщины курсом на Бровары.

После беспилотник двигался в направлении Киева.

В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях,

– написал Кличко в 8:19.

Сразу после этого прозвучал отбой.

