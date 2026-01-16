16 января, 18:08
По всей Украине – тревога: в небо взлетел МиГ-31К
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу вечером в пятницу, 16 января. Причиной стала ракетная опасность.
Враг поднял в воздух истребитель МиГ-31К. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Атака "Шахедов" на Украину: где была опасность дронов
Какова причина воздушной тревоги?
Около 18:03 во всех областях начала распространяться воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".