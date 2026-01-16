По всей Украине – тревога: в небо взлетел МиГ-31К

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу вечером в пятницу, 16 января. Причиной стала ракетная опасность.

Враг поднял в воздух истребитель МиГ-31К. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Какова причина воздушной тревоги?

Около 18:03 во всех областях начала распространяться воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".