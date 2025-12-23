Укр Рус
24 Канал Головні новини По всій Україні ввели графіки аварійних відключень
23 грудня, 10:22
2
Оновлено - 10:48, 23 грудня

По всій Україні ввели графіки аварійних відключень

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Через російську атаку 23 грудня в Україні ввели графіки аварійних відключень електроенергії по всій країні.
  • Обласні військові адміністрації та відповідні служби працюють над відновленням електропостачання, а Міністерство енергетики та Укренерго інформуватимуть щодо стану енергосистеми.

Через російську масовану атаку 23 грудня в Україні ввели графіки аварійних відключень. Жорсткі обмеження вимушено застосовують у всіх областях нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Дивіться також Під час атаки ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет 

Що відомо про аварійні відключення в Україні?

Юлія Свириденко повідомила, що через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. 

Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, 
– наголосила прем'єрка.

Очільниця українського уряду запевнила, що обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. 

"Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми", – резюмувала Свириденко.

Зверніть увагу! Під час аварійних відключень графіки стабілізаційних відключень у регіонах не діють.

У Міненерго додали, що на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

У яких областях України були атаковані енергооб'єкти?