Цей пазл не міг моментально скластися, – авіаексперт припустив, чи могли росіяни збити Іл-76

Щодо збитого в небі Бєлгородщини Іл-76 вже другий день немає точної інформації. Однак російська пропаганда в перші ж години після інциденту підозріло синхронізовано запустила ІПСО про те, що Україна нібито збила літак із власними військовополоненими.

Така "підготовлена" реакція російських пропагандистів на подію може вказувати на те, що транспортний літак над Бєлгородом міг бути свідомо знищений самою Росією. Такою думкою із 24 Каналом поділився експерт з авіації Валерій Романенко.

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Чому Росія могла сама збити Іл-76

Не можна виключати, що Росія могла збити транспортний літак над Бєлгородом випадково, як це вже неодноразово траплялося з її фронтовими бомбардувальниками та винищувачами. Але значно більш ймовірно, що такі дії були цілеспрямованими.

"Росіяни були моментально готові до того, щоб у вигідному їм світлі розповідати (про цей інцидент – 24 Канал) на весь світ. За годину-дві після збиття (літака – 24 Канал) цей пазл не міг моментально скластися", – переконаний Романенко.

Після того, як стало відомо про падіння Іл-76, усі російські посадовці та медіа в один голос почали викладати узгоджену російську версію цієї події, що змушує додатково поставити її під сумнів. І якщо версія з умисним знищенням Росією свого літака підтвердиться, можна лише вчергове здивуватися кровожерливості російських керівників.

"На борту Іл-76 були не "мобіки", а висококваліфіковані офіцери у званні капітанів та майора. Якщо росіяни для проведення ІПСО не шкодують власних екіпажів, то їхнім льотчикам варто задуматись, чи потрібно їм воювати за таку країну", – наголосив авіаційний експерт.

Що відомо про катастрофу Іл-76 над Бєлгородом