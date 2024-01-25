Цей пазл не міг моментально скластися, – авіаексперт припустив, чи могли росіяни збити Іл-76
Щодо збитого в небі Бєлгородщини Іл-76 вже другий день немає точної інформації. Однак російська пропаганда в перші ж години після інциденту підозріло синхронізовано запустила ІПСО про те, що Україна нібито збила літак із власними військовополоненими.
Така "підготовлена" реакція російських пропагандистів на подію може вказувати на те, що транспортний літак над Бєлгородом міг бути свідомо знищений самою Росією. Такою думкою із 24 Каналом поділився експерт з авіації Валерій Романенко.
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Чому Росія могла сама збити Іл-76
Не можна виключати, що Росія могла збити транспортний літак над Бєлгородом випадково, як це вже неодноразово траплялося з її фронтовими бомбардувальниками та винищувачами. Але значно більш ймовірно, що такі дії були цілеспрямованими.
"Росіяни були моментально готові до того, щоб у вигідному їм світлі розповідати (про цей інцидент – 24 Канал) на весь світ. За годину-дві після збиття (літака – 24 Канал) цей пазл не міг моментально скластися", – переконаний Романенко.
Після того, як стало відомо про падіння Іл-76, усі російські посадовці та медіа в один голос почали викладати узгоджену російську версію цієї події, що змушує додатково поставити її під сумнів. І якщо версія з умисним знищенням Росією свого літака підтвердиться, можна лише вчергове здивуватися кровожерливості російських керівників.
"На борту Іл-76 були не "мобіки", а висококваліфіковані офіцери у званні капітанів та майора. Якщо росіяни для проведення ІПСО не шкодують власних екіпажів, то їхнім льотчикам варто задуматись, чи потрібно їм воювати за таку країну", – наголосив авіаційний експерт.
Що відомо про катастрофу Іл-76 над Бєлгородом
- Російський військово-транспортний літак впав у Бєлгородської області вранці 24 січня. За першими повідомленнями ЗМІ, його збили ще на зльоті, а на борту були ракети до комплексу С-300.
- Однак опісля цього агресор почав розкручувати ІПСО про те, що на борту Іл-76 перебували українські військовополонені, яких везли на обмін. Згодом у ГУР підтвердили, що 24 січня обмін полоненими дійсно мав відбутися, але інформацію, що на борту літаків були українські військові, у розвідці не змогли підтвердити.
- Так само на підтвердження своїх слів не надав жодних доказів і агресор. Водночас у Генштабі ЗСУ зазначили, що будь-які російські військові об'єкти, які використовують для терору українців у прифронтових регіонах, є законними цілями Сил оборони. Схожу позицію опублікував і командувач Повітряних сил Микола Олещук, зазначивши, що російські фейки спрямовані на дискредитацію України в очах світової спільноти.
- Пізніше також з'явилися оцінки, що, найімовірніше, транспортний літак росіян був збитий не західними, а радянськими типами ракет, оскільки знімки уламків свідчать про ураження літака осколковою бойовою частиною.