Этот пазл не мог моментально сложиться, — авиаэксперт предположил, могли ли россияне сбить Ил-76

По сбитому в небе Белгородщины Ил-76 уже второй день нет точной информации. Однако российская пропаганда в первые же часы после инцидента подозрительно синхронизировано запустила ИПСО о том, что Украина якобы сбила самолет со своими военнопленными.

Такая "подготовленная" реакция российских пропагандистов на событие может указывать на то, что транспортный самолет над Белгородом мог быть сознательно уничтожен самой Россией. Таким мнением с 24 Каналом поделился эксперт по авиации Валерий Романенко.

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Почему Россия могла сама сбить Ил-76

Нельзя исключать, что Россия могла сбить транспортный самолет над Белгородом случайно, как это уже неоднократно случалось с ее фронтовыми бомбардировщиками и истребителями. Но значительно более вероятно, что такие действия были целенаправленными.

"Россияне были моментально готовы к тому, чтобы в выгодном им свете рассказывать (об этом инциденте – 24 Канал) на весь мир. За час – два после сбития (самолета – 24 Канал) этот пазл не мог моментально сложиться", – убежден Романенко.

После того как стало известно о падении Ил-76, все российские чиновники и медиа в один голос начали выкладывать согласованную российскую версию этого события, что заставляет дополнительно поставить ее под сомнение. И если версия с умышленным уничтожением Россией своего самолета подтвердится, можно только в очередной раз удивиться кровожадности российских руководителей.

"На борту Ил-76 были не "мобики", а высококвалифицированные офицеры в звании капитанов и майора. Если россияне для проведения ИПСО не жалеют собственных экипажей, то их летчикам стоит задуматься, нужно ли им воевать за такую страну", – отметил авиационный эксперт.

Что известно о катастрофе Ил-76 над Белгородом