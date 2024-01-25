Така "підготовлена" реакція російських пропагандистів на подію може вказувати на те, що транспортний літак над Бєлгородом міг бути свідомо знищений самою Росією. Такою думкою із 24 Каналом поділився експерт з авіації Валерій Романенко.
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Чому Росія могла сама збити Іл-76
Не можна виключати, що Росія могла збити транспортний літак над Бєлгородом випадково, як це вже неодноразово траплялося з її фронтовими бомбардувальниками та винищувачами. Але значно більш ймовірно, що такі дії були цілеспрямованими.
"Росіяни були моментально готові до того, щоб у вигідному їм світлі розповідати (про цей інцидент – 24 Канал) на весь світ. За годину-дві після збиття (літака – 24 Канал) цей пазл не міг моментально скластися", – переконаний Романенко.
Після того, як стало відомо про падіння Іл-76, усі російські посадовці та медіа в один голос почали викладати узгоджену російську версію цієї події, що змушує додатково поставити її під сумнів. І якщо версія з умисним знищенням Росією свого літака підтвердиться, можна лише вчергове здивуватися кровожерливості російських керівників.
"На борту Іл-76 були не "мобіки", а висококваліфіковані офіцери у званні капітанів та майора. Якщо росіяни для проведення ІПСО не шкодують власних екіпажів, то їхнім льотчикам варто задуматись, чи потрібно їм воювати за таку країну", – наголосив авіаційний експерт.
Що відомо про катастрофу Іл-76 над Бєлгородом
- Російський військово-транспортний літак впав у Бєлгородської області вранці 24 січня. За першими повідомленнями ЗМІ, його збили ще на зльоті, а на борту були ракети до комплексу С-300.
- Однак опісля цього агресор почав розкручувати ІПСО про те, що на борту Іл-76 перебували українські військовополонені, яких везли на обмін. Згодом у ГУР підтвердили, що 24 січня обмін полоненими дійсно мав відбутися, але інформацію, що на борту літаків були українські військові, у розвідці не змогли підтвердити.
- Так само на підтвердження своїх слів не надав жодних доказів і агресор. Водночас у Генштабі ЗСУ зазначили, що будь-які російські військові об'єкти, які використовують для терору українців у прифронтових регіонах, є законними цілями Сил оборони. Схожу позицію опублікував і командувач Повітряних сил Микола Олещук, зазначивши, що російські фейки спрямовані на дискредитацію України в очах світової спільноти.
- Пізніше також з'явилися оцінки, що, найімовірніше, транспортний літак росіян був збитий не західними, а радянськими типами ракет, оскільки знімки уламків свідчать про ураження літака осколковою бойовою частиною.