Така "підготовлена" реакція російських пропагандистів на подію може вказувати на те, що транспортний літак над Бєлгородом міг бути свідомо знищений самою Росією. Такою думкою із 24 Каналом поділився експерт з авіації Валерій Романенко.

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Чому Росія могла сама збити Іл-76

Не можна виключати, що Росія могла збити транспортний літак над Бєлгородом випадково, як це вже неодноразово траплялося з її фронтовими бомбардувальниками та винищувачами. Але значно більш ймовірно, що такі дії були цілеспрямованими.

"Росіяни були моментально готові до того, щоб у вигідному їм світлі розповідати (про цей інцидент – 24 Канал) на весь світ. За годину-дві після збиття (літака – 24 Канал) цей пазл не міг моментально скластися", – переконаний Романенко.

Після того, як стало відомо про падіння Іл-76, усі російські посадовці та медіа в один голос почали викладати узгоджену російську версію цієї події, що змушує додатково поставити її під сумнів. І якщо версія з умисним знищенням Росією свого літака підтвердиться, можна лише вчергове здивуватися кровожерливості російських керівників.

"На борту Іл-76 були не "мобіки", а висококваліфіковані офіцери у званні капітанів та майора. Якщо росіяни для проведення ІПСО не шкодують власних екіпажів, то їхнім льотчикам варто задуматись, чи потрібно їм воювати за таку країну", – наголосив авіаційний експерт.

Що відомо про катастрофу Іл-76 над Бєлгородом