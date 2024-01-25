Такая "подготовленная" реакция российских пропагандистов на событие может указывать на то, что транспортный самолет над Белгородом мог быть сознательно уничтожен самой Россией. Таким мнением с 24 Каналом поделился эксперт по авиации Валерий Романенко.

Смотрите также Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, – Зеленский

Почему Россия могла сама сбить Ил-76

Нельзя исключать, что Россия могла сбить транспортный самолет над Белгородом случайно, как это уже неоднократно случалось с ее фронтовыми бомбардировщиками и истребителями. Но значительно более вероятно, что такие действия были целенаправленными.

"Россияне были моментально готовы к тому, чтобы в выгодном им свете рассказывать (об этом инциденте – 24 Канал) на весь мир. За час – два после сбития (самолета – 24 Канал) этот пазл не мог моментально сложиться", – убежден Романенко.

После того как стало известно о падении Ил-76, все российские чиновники и медиа в один голос начали выкладывать согласованную российскую версию этого события, что заставляет дополнительно поставить ее под сомнение. И если версия с умышленным уничтожением Россией своего самолета подтвердится, можно только в очередной раз удивиться кровожадности российских руководителей.

"На борту Ил-76 были не "мобики", а высококвалифицированные офицеры в звании капитанов и майора. Если россияне для проведения ИПСО не жалеют собственных экипажей, то их летчикам стоит задуматься, нужно ли им воевать за такую страну", – отметил авиационный эксперт.

Что известно о катастрофе Ил-76 над Белгородом