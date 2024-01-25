Такая "подготовленная" реакция российских пропагандистов на событие может указывать на то, что транспортный самолет над Белгородом мог быть сознательно уничтожен самой Россией. Таким мнением с 24 Каналом поделился эксперт по авиации Валерий Романенко.
Смотрите также Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, – Зеленский
Почему Россия могла сама сбить Ил-76
Нельзя исключать, что Россия могла сбить транспортный самолет над Белгородом случайно, как это уже неоднократно случалось с ее фронтовыми бомбардировщиками и истребителями. Но значительно более вероятно, что такие действия были целенаправленными.
"Россияне были моментально готовы к тому, чтобы в выгодном им свете рассказывать (об этом инциденте – 24 Канал) на весь мир. За час – два после сбития (самолета – 24 Канал) этот пазл не мог моментально сложиться", – убежден Романенко.
После того как стало известно о падении Ил-76, все российские чиновники и медиа в один голос начали выкладывать согласованную российскую версию этого события, что заставляет дополнительно поставить ее под сомнение. И если версия с умышленным уничтожением Россией своего самолета подтвердится, можно только в очередной раз удивиться кровожадности российских руководителей.
"На борту Ил-76 были не "мобики", а высококвалифицированные офицеры в звании капитанов и майора. Если россияне для проведения ИПСО не жалеют собственных экипажей, то их летчикам стоит задуматься, нужно ли им воевать за такую страну", – отметил авиационный эксперт.
Что известно о катастрофе Ил-76 над Белгородом
- Российский военно-транспортный самолет упал в Белгородской области утром 24 января. По первым сообщениям СМИ, его сбили еще на взлете, а на борту были ракеты к комплексу С-300.
- Однако после этого агрессор начал раскручивать ИПСО о том, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные, которых везли на обмен. Впоследствии в ГУР подтвердили, что 24 января обмен пленными действительно должен был состояться, но информацию, что на борту самолетов были украинские военные, в разведке не смогли подтвердить.
- Так же в подтверждение своих слов не предоставил никаких доказательств и агрессор. В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что любые российские военные объекты, которые используют для террора украинцев в прифронтовых регионах, являются законными целями Сил обороны. Похожую позицию опубликовал и командующий Воздушных сил Николай Олещук, отметив, что российские фейки направлены на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества.
- Позже также появились оценки, что, вероятнее всего, транспортный самолет россиян был сбит не западными, а советскими типами ракет, поскольку снимки обломков свидетельствуют о поражении самолета осколочной боевой частью.