Поблизу Одеси гучно: область атакують російські дрони
- У ніч проти 27 листопада Одеська область зазнала атаки російських дронів, що спрямували на Чорноморськ.
- Близько 00:33 в районі Чорноморська чули вибухи, після чого о 00:51 загроза зникла.
У ніч проти 27 листопада під масованим обстрілом російських дронів опинилася Одещина. Вибухи лунали через БпЛА, що летіли курсом на Чорноморськ.
Що відомо про вибухи на Одещині 27 листопада?
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:26. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух великих груп на Одещині в напрямку Чорноморська.
Небезпека для міста з Чорного моря оголошується з вечора. Дрони долетіли до Одеського району. По цілях працювали сили ППО.
Близько 00:33 в районі Чорноморська прогриміли вибухи. Монітори попереджали, що на місто рухалися щонайменше 18 ударних БпЛА.
О 00:51 небо над Чорноморськом знову стало чистим, ворожих дронів там не фіксувалося. Через хвилину в області відбили повітряну тривогу.
Наразі коментарів від місцевої влади щодо атаки чи її наслідків немає.
Де атакували росіяни 26 листопада?
Напередодні окупанти 11 разів вгатили по Запоріжжю. Масований обстріл пошкодив у місті 31 багатоповерхівку, 20 приватних будинків, підприємство, магазин, гуртожиток та АЗС. 19 жителів дістали поранення через збройний напад ворога.
Також гучно було в Харкові та Одесі. Через ворожу атаку дронами в містах працювала ППО.
Минулої ночі росіяни загалом запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 90 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів. Оборонцям неба вдалося знешкодити 72 з них.