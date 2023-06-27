Чи почалося навчання українських пілотів на F-16: Ігнат пояснив заяву міністра оборони Данії

Троелс Лунд Поульсен – міністр оборони Данії заявив, що країна "зробила кроки з навчання, а також підвищення кваліфікації українських пілотів". Проте Україна націлена не лише підготувати певну кількість пілотів на літаках західного зразка, а повністю перепрофілювати навчання курсантів для освоєння сучасних винищувачів.

Про це 24 Каналу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, на якому етапі зараз підготовка Повітряних сил до використання західної авіації.

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Завдяки зусиллям союзників, нарізі вже створена авіаційна коаліція для України, лідером в якій стала Велика Британія. Долучилися також Данія та Нідерланди, які стануть головними державами-рушіями цього процесу. Ці країни хочуть пересісти на новіші види авіаційної техніки, тому сприятимуть навчанню українських пілотів, передачі літаків тощо.

Важливо, аби була перспектива

Ігнат розтлумачив, що навчання українських пілотів поки що не почалося, однак програма стартувала, але це не тотожні речі. Поки ще пілоти не вчаться, а виконують на базі в Україні щоденні бойові завдання – нищать окупантів.

Програма – це складний процес підготовки. Крім того, в України є далекоглядні плани. Не лише отримати вже і зараз певну кількість літаків, навчити певну кількість пілотів і дати Росії прочухана, завоювати перевагу повітрі тощо. Перехід на новий тип техніки, особливо на західну техніку – це процес складний і він повинен мати перспективу,

– додав Ігнат.

Наразі в України є профільний ВНЗ Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, де вчаться курсанти зокрема Льотного факультету, їх теж потрібно перепрофілювати в процесі навчання у ВНЗ.

Наразі мовиться про освоєння іноземної мови, аби мати можливість розуміти специфіку та вивчати західну авіацію. Згодом відбуватиметься навчання на легкомоторному, реактивному літаку, а згодом на бойовому. Такий процес підготовки нині запроваджений в Харківському університеті Повітряних сил.

Навчання відбувається на літаках ХАЗ-30, L-39, а згодом у бойових бригадах на тих літаках, де курсанти проходитимуть службу, на МіГ-29, Су-27, Су-25, Су-24 тощо.

Ігнат розповів про процес переходу на західну авіацію: дивитись відео

Як навчатимуться пілоти на F-16

Щодо навчання та освоєння винищувачів F-16 буде застосовано дещо інший підхід, наголосив Ігнат. Ці пілоти матимуть бойовий досвід, сотні годин нальоту, вони навчатимуться дещо за іншою програмою.

Наразі вивчаються пропускні можливості навчальних центрів на авіабазах різних країн Європи, а, можливо, і за океаном, аби якомога швидше освоїти техніку і отримати західну авіацію, яка буде допомагати українським захисникам на фронті.

Які альтернативи в ЗСУ до отримання винищувачів

У ворога досі спостерігається перевага в авіації. І хоч Україна отримала певну кількість повітряних суден від країн-союзниць, однак для повноцінного виконання бойових завдань і відбиття ворога в Україні вкрай необхідні літаки F-16, які за своїм функціоналом для України не мають альтернативи.

Однак український наступ вже розпочатий на усій лінії фронту, і Повітряним силам доводиться воювати буквально тим, що вони мають, докладаючи надзвичайних зусиль. Техніка потроху прибуває в Україну, мовиться зокрема про зразки озброєння, які уже адаптовані під радянські системи. Це некеровані ракети для штурмової та армійської авіації, крилаті ракети Storm Shadow, які прицільно вражають склади та тили ворога.

Західне озброєння є. Так, воно б значно ефективніше працювало із західної техніки і західних літаків, тому що в рази ефективність підвищується Storm Shadow, HARM, бомб JDAM. Лише треба більше Україні цього озброєння, аби окупант не мав спокою на нашій землі,

– наголосив речник командування повітряних сил ЗСУ.

Без західних винищувачів Україні буде надзвичайно важко завоювати перевагу повітрі. Частково це можливо і шляхом розміщення додаткових систем ППО, зокрема західного зразка, Patriot. До того ж багато західних країн уже переходять на авіацію зразка F-35, Україна теж може стати в чергу після освоєння F-16.

Що відомо про підготовку пілотів до навчання