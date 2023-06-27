Началось ли обучение украинских пилотов на F-16: Игнат объяснил заявление министра обороны Дании

Троэлс Лунд Поульсен – министр обороны Дании заявил, что страна "сделала шаги по обучению, а также повышению квалификации украинских пилотов". Тем не менее, Украина нацелена не только подготовить определенное количество пилотов на самолетах западного образца, а полностью перепрофилировать обучение курсантов для освоения современных истребителей.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил, на каком этапе сейчас подготовка Воздушных сил к использование западной авиации.

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Благодаря усилиям союзников, нарезе уже создана авиационная коалиция для Украины, лидером которой стала Великобритания. Присоединились также Дания и Нидерланды, которые станут главными государствами-двигателями этого процесса. Эти страны хотят пересесть на более новые виды авиационной техники, поэтому будут способствовать обучению украинских пилотов, передаче самолетов и т.д.

Важно, чтобы была перспектива

Игнат объяснил, что обучение украинских пилотов пока не началось, однако программа стартовала, но это не тождественные вещи. Пока еще пилоты не учатся, а выполняют на базе в Украине ежедневные боевые задачи – уничтожают окупантов.

Программа – это сложный процесс подготовки. Кроме того, у Украины есть дальновидные планы. Не только получить уже и сейчас определенное количество самолетов, научить определенное количество пилотов и дать России взбучку, завоевать преимущество в воздухе и тому подобное. Переход на новый тип техники, особенно на западную технику – это процесс сложный и должен иметь перспективу,

– добавил Игнат.

Сейчас в Украине есть профильный вуз Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба, где учатся курсанты в частности Летного факультета, их тоже нужно перепрофилировать в процессе обучения в вузе.

Речь идет об освоении иностранного языка, чтобы иметь возможность понимать специфику и изучать западную авиацию. Впоследствии будет проходить обучение на легкомоторном, реактивном самолете, а затем на боевом. Такой процесс подготовки введен в Харьковском университете Воздушных сил.

Обучение проходит на самолетах ХАЗ-30, L-39, а затем в боевых бригадах на тех самолетах, где курсанты будут проходить службу, на МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24 и т.д.

Игнат рассказал о процессе перехода на западную авиацию: смотреть видео

Как будут учиться пилоты на F-16

Относительно обучения и освоения истребителей F-16 будет применен несколько иной подход, подчеркнул Игнат. У этих пилотов будет боевой опыт, сотни часов налета, они будут учиться несколько по другой программе.

Изучаются пропускные возможности учебных центров на авиабазах разных стран Европы, а, возможно, и за океаном, чтобы как можно быстрее освоить технику и получить западную авиацию, которая будет помогать украинским защитникам на фронте.

Какие альтернативы в ВСУ до получения истребителей

У врага до сих пор наблюдается преимущество в авиации. И хотя Украина получила определенное количество воздушных судов от стран-союзниц Однако для полноценного выполнения боевых задач и отражения врага в Украине крайне необходимы самолеты F-16, которые по своему функционалу для Украины не имеют альтернативы.

Однако украинское наступление уже начато на всей линии фронта, и Воздушным силам приходится воевать буквально тем, что у них есть, прилагая чрезвычайные усилия. Техника понемногу прибывает в Украину, говорится в частности об образцах вооружения, уже адаптированных под советские системы. Это неуправляемые ракеты для штурмовой и армейской авиации, крылатые ракеты Storm Shadow, прицельно поражающие склады и тылы врага.

Западное вооружение есть. Да, оно бы гораздо эффективнее работало по западной технике и западным самолетам, потому что в разы эффективность повышается Storm Shadow, HARM, бомб JDAM. Только нужно больше Украине этого вооружения, чтобы оккупант не имел покоя на нашей земле,

– подчеркнул представитель командования воздушных сил ВСУ.

Без западных истребителей Украине будет очень трудно завоевать преимущество в воздухе. Отчасти это возможно и путем размещения дополнительных систем ПВО, в частности, западного образца, Patriot. К тому же многие западные страны уже переходят на авиацию образца F-35, Украина тоже может стать в очередь после освоения F-16.

Что известно о подготовке пилотов к обучению