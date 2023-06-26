Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, оккупанты на протяжении последних двух недель пытались атаковать украинские аэродромы, передает 24 Канал.

Смотрите также В России заявили о "уничтожении" 20 самолетов: в Воздушных силах назвали реальную цифру

Обстрелы аэродромов

Наши самолеты выполняют достаточно успешно боевые задания на десятках оперативных аэродромов. Вы все видите результаты этой боевой работы. У врага, разумеется, пылает. Неоднократно враг пытался за последние две недели атаковать аэродромы. Это и Кропивницкий, и Днепр, буквально эта атака ракетами Х-22 по Днепру, и Староконстантинов.

– объяснил Игнат.

Он подчеркнул, что оккупанты пытаются также уничтожить вооружение, которое Украине дают партнеры, и самолеты, выполняющие ежедневно боевые вылета.

"В Воздушных силах это прекрасно знают и понимают. Есть опыт ведения войны. Самолеты, конечно, рассредоточены. Их прячут, и они продолжают выполнять задачи ежедневно, российская статистика их не уничтожит", – подчеркнул спикер.

Напомним, что россияне 10 июня попали по военном аэродроме "Миргороде". Тогда оккупанты применили баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также "Шахеды".

Кроме того, ночью 23 июня враг выпустил 13 ракет на аэродром в Хмельницкой области. К счастью, силы ПВО сбили все вражеские цели.

Очередная атака России: что известно