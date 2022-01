Починаються неспокійні часи, – очільниця Єврокомісії звернулася до Росії щодо України

Росія у будь-який момент може почати повномасштабний наступ на Україну. Однак у разі нападу Євросоюз застосує щодо країни нові масштабні санкції.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що Євросоюз солідарний з Україною.

"Якщо ситуація погіршиться, ми підемо з масштабними санкціями, узгодженими з партнерами", – заявила очільниця Єврокомісії.

За словами Урсули фон дер Ляєн, у ЄС також не схвалюють спроб Росії розділити Європу на сфери впливу.

Починаються неспокійні часи. Ми підтримуємо діалог з Росією, але не приймаємо спроби розділити Європу на сфери впливу,

– наголосила вона.

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив , що у разі агресії Росії проти України це матиме серйозні наслідки не лише з боку американської сторони, але і Європи.

Ймовірний наступ Росії: останні новини

Заступник міністра закордонних справ Росії заявив, що вони не нападатимуть на Україну. Сергій Рябков цинічно зазначив, що жодних "агресивних дій" Кремль не планує.

Ентоні Блінкен закликав Володимира Путіна обрати "мирний шлях" та уникнути ескалації конфлікту з Україною.

У Міністерстві закордонних справ Канади пригрозили Росії. У випадку масштабного вторгнення в Україну Кремль чекатимуть посилені санкції.

Велика Британія почала постачати Україні легку протитанкову зброю на тлі загрозливої поведінки Росії.

Повний текст публікації Урсули фон дер Ляєн у твітері:

We support dialogue with Russia but do not accept attempts to divide Europe into spheres of influence. We reaffirm our solidarity with Ukraine.

If the situation deteriorates, we will come with massive sanctions, coordinated with partners.