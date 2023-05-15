"Не хочеш – вари пельмені на кухні": в Росії запроваджують новий податок на розваги

Невдовзі росіяни платитимуть 1% від чека у ресторанах та нічних клубах на потреби армії окупантів. Один з депутатів держдуми також натякнув, що це нововведення ввійде в російський податковий кодекс.

Гроші, зібрані з нового податку, передаватимуть на потреби фонду, створення якого Путін анонсував ще у квітні. Про це повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Про новий податок, який незабаром буде накладений на усіх росіян, розповів депутат держдуми країни-окупанта Михайло Матвєєв. Він вважає, що податок у 1% стане необтяжливим для гаманців росіян, і це "націнка, менша за звичайні чайові", проте у масштабі цілої країни вдасться зібрати величезну суму.

Іноземні піддані та заукраїнці опиняться у складному становищі: ходиш у кафе та ресторани – допомагаєш російській армії. Не хочеш – пельмені на кухні вариш,

– заявив Матвєєв.

Гроші, зібрані за цим податком, будуть направлені у фонд, анонсований Путіним напередодні – "Захисники Вітчизни". Згідно з указом диктатора, цей фонд надаватиме підтримку злочинцям, що поїхали 2022 року вбивати українців, а також окупантам, які з 2014 року воювали у Луганській та Донецькій областях.

Та це не перше підвищення податків в Росії від початку повномасштабного вторгнення. Вочевидь, окупанти не були готові до того, що війна затягнеться, і тепер затягувати доводиться вже пояси росіянам. За підсумками січня – квітня дефіцит федерального бюджету Росії зріс до 3,44 трильйона рублів, і це вже на 843 мільярди рублів більше, ніж було передбачено на весь 2023 рік.

Раніше в держдуму вже вносили пропозицію стягувати з росіян військовий податок у розмірі 2 – 3% на фінансування війни проти України. Окрім того, в Росії вже працюють над законопроєктом про підняття податку для співробітників та фрілансерів, що втратили податкове резиденство в Росії – згідно з цим законом, податок для них має зрости вдвічі.

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