Речник Держдуми В'ячеслав Володін повідомив, що депутати готують поправки, що підвищують ставку оподаткування для громадян Росія, які після повномасштабного російського вторгнення в Україну виїхали з країни.

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У Думі назвали "зрадниками" тих, хто покинув Росію

На його думку, переважна частина російського суспільства вважає, що ті, хто "покинули" Росію, зрадили свою країну, рідних і близьких. Проте "зрадники", за словами Володіна, продовжують користуватися всіма пільгами.

Але до сьогодні ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях віддалено, але й користуються всіма пільгами, які вона їм дає відповідно до законодавства нашої країни,

– зазначив Володін.

На його думку, буде правильно скасувати преференції та ввести підвищену ставку оподаткування для тих, хто залишив Росію.

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