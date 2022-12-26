Речник Держдуми В'ячеслав Володін повідомив, що депутати готують поправки, що підвищують ставку оподаткування для громадян Росія, які після повномасштабного російського вторгнення в Україну виїхали з країни.
До речі РПЦ підтримує Путіна, але благає не мобілізовувати священників, – ISW
У Думі назвали "зрадниками" тих, хто покинув Росію
На його думку, переважна частина російського суспільства вважає, що ті, хто "покинули" Росію, зрадили свою країну, рідних і близьких. Проте "зрадники", за словами Володіна, продовжують користуватися всіма пільгами.
Але до сьогодні ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях віддалено, але й користуються всіма пільгами, які вона їм дає відповідно до законодавства нашої країни,
– зазначив Володін.
На його думку, буде правильно скасувати преференції та ввести підвищену ставку оподаткування для тих, хто залишив Росію.
У Росії хотіли заборонити віддалену роботу
- У грудні партія "Єдина Росія" підготувала законопроєкт, який забороняє росіянам, які живуть за кордоном, працювати віддалено за низкою спеціальностей, наприклад, у банківській сфері.
- Повідомлялося, що обмеження торкнуться працівників сфери інформаційної безпеки, держсектору та транспорту. У міністерстві цифрового розвитку Росії виступили проти того, щоб заборона на віддалену роботу поширювалася на айтівців.
- Зазначимо, що чимало росіян були змушені тікати за кордон від так званої часткової мобілізації. Восени Росії довелося оголосити мобілізацію через провали та втрати у війні проти України.
- Після того, як до російської армії мобілізували 300 тисяч людей, Кремль готує нову хвилю мобілізації на 2023 рік.
- Мобілізація, яку Кремль провалив, стала дуже чутливою темою у Росії. Тому Кремль заборонив підконтрольним медіа писати про неї.