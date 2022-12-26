Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты готовят поправки, повышающие ставку налогообложения для граждан, которые после полномасштабного российского вторжения в Украину уехали из страны.
Кстати РПЦ поддерживает Путина, но умоляет не мобилизовывать священников, – ISW
В Думе назвали "изменниками" тех, кто покинул Россию
По его мнению, подавляющая часть российского общества считает, что "покинувшие" Россию предали свою страну, родных и близких. Однако "изменники", по словам Володина, продолжают пользоваться всеми льготами.
Но до сих пор выехавшие не только работают в российских компаниях удаленно, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны,
– отметил Володин.
По его мнению, будет правильно отменить преференции и ввести повышенную налогооблагаемую ставку для тех, кто покинул Россию.
В России хотели запретить удаленную работу
- В декабре партия "Единая Россия" подготовила законопроект, запрещающий россиянам, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей, например, в банковской сфере.
- Сообщалось, что ограничения коснутся работников сферы информационной безопасности, госсектора и транспорта. В министерстве цифрового развития России выступили против того, чтобы запрет на отдаленную работу распространялся на айтишников.
- Отметим, что многие россияне были вынуждены бежать за границу от так называемой частичной мобилизации. Осенью России пришлось объявить мобилизацию из-за провалов и потерь в войне против Украины.
- После того, как в российскую армию мобилизовали 300 тысяч человек, Кремль готовит новую волну мобилизации на 2023 год.
- Мобилизация, которую Кремль провалил, стала очень чувствительной темой в России. Поэтому Кремль запретил подконтрольным медиа писать о ней.