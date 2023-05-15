"Не хочешь – вари пельмени на кухне": в России вводят новый налог на развлечения
Вскоре россияне будут платить 1% от чека в ресторанах и ночных клубах на нужды армии оккупантов. Один из депутатов госдумы также намекнул, что это новшество войдет в российский налоговый кодекс.
Деньги, собранные по новому налогу, будут передавать на нужды фонда, создание которого Путин анонсировал еще в апреле. Об этом сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.
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Куда пойдет российский налог на развлечения
О новом налоге, который скоро будет наложен на всех россиян, рассказал депутат госдумы страны-оккупанта Михаил Матвеев. Он считает, что налог в 1% станет необременительным для кошельков россиян, и это "наценка меньше обычных чаевых", однако в масштабе целой страны удастся собрать огромную сумму.
Иностранные подданные и заукраинцы окажутся в затруднительном положении: ходишь в кафе и рестораны – помогаешь российской армии. Не хочешь – пельмени на кухне варишь,
– заявил Матвеев.
Деньги, собранные по этому налогу, будут направлены в фонд, анонсированный Путиным накануне – "Защитники Отечества". Согласно указу диктатора, этот фонд будет оказывать поддержку преступникам, уехавшим в 2022 году убивать украинцев, а также оккупантам, которые с 2014 года воевали в Луганской и Донецкой областях.
Но это не первое повышение налогов в России с самого начала полномасштабного вторжения. Очевидно, оккупанты не были готовы к тому, что война затянется, и теперь затягивать приходится уже пояса россиянам. По итогам января – апреля дефицит федерального бюджета России вырос до 3,44 триллиона рублей, и это уже на 843 миллиарда рублей больше, чем было предусмотрено на весь 2023 год.
Ранее в госдуму уже вносили предложение взимать с россиян военный налог в размере 2 – 3% на финансирование войны против Украины. Кроме того, в России уже работают над законопроектом о поднятии налога для сотрудников и фрилансеров, потерявших налоговое резиденство в России – согласно этому закону налог для них должен вырасти вдвое.
Как Россия пытается удержать свою экономику "на плаву"
- На страну-оккупанта за год и почти три месяца войны уже наложили десятки санкций, и экономика России может не выдержать более интенсивной войны. Впрочем, оккупанты пытаются обходить ограничения, наложенные странами ЕС и США.
- Из-за резкого падения спроса на российскую нефть иностранные СМИ начали сообщать, что оккупанты продают ее даже не в ноль, а в минус. Но России все еще нужны деньги на войну, так что для пополнения бюджета в госдуме предложили еще раз повысить налоги для населения.
- Также новые налоги наложат и на россиян, которые выехали из страны после начала полномасштабного вторжения. Об этих нововведениях заявил спикер госдумы Вячеслав Володин.