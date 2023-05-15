Гроші, зібрані з нового податку, передаватимуть на потреби фонду, створення якого Путін анонсував ще у квітні. Про це повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Куди піде російський податок на розваги
Про новий податок, який незабаром буде накладений на усіх росіян, розповів депутат держдуми країни-окупанта Михайло Матвєєв. Він вважає, що податок у 1% стане необтяжливим для гаманців росіян, і це "націнка, менша за звичайні чайові", проте у масштабі цілої країни вдасться зібрати величезну суму.
Іноземні піддані та заукраїнці опиняться у складному становищі: ходиш у кафе та ресторани – допомагаєш російській армії. Не хочеш – пельмені на кухні вариш,
– заявив Матвєєв.
Гроші, зібрані за цим податком, будуть направлені у фонд, анонсований Путіним напередодні – "Захисники Вітчизни". Згідно з указом диктатора, цей фонд надаватиме підтримку злочинцям, що поїхали 2022 року вбивати українців, а також окупантам, які з 2014 року воювали у Луганській та Донецькій областях.
Та це не перше підвищення податків в Росії від початку повномасштабного вторгнення. Вочевидь, окупанти не були готові до того, що війна затягнеться, і тепер затягувати доводиться вже пояси росіянам. За підсумками січня – квітня дефіцит федерального бюджету Росії зріс до 3,44 трильйона рублів, і це вже на 843 мільярди рублів більше, ніж було передбачено на весь 2023 рік.
Раніше в держдуму вже вносили пропозицію стягувати з росіян військовий податок у розмірі 2 – 3% на фінансування війни проти України. Окрім того, в Росії вже працюють над законопроєктом про підняття податку для співробітників та фрілансерів, що втратили податкове резиденство в Росії – згідно з цим законом, податок для них має зрости вдвічі.
Як Росія намагається втримати свою економіку "на плаву"
- На країну-окупанта за рік і майже три місяці війни вже наклали десятки санкцій, і економіка Росії може не витримати інтенсивнішої війни. Втім, окупанти намагаються обходити обмеження, накладені країнами ЄС та США.
- Через різке падіння попиту на російську нафту іноземні ЗМІ почали повідомляти, що окупанти продають її навіть не в нуль, а в мінус. Але Росії все ще потрібні гроші на війну, тож для поповнення бюджету у держдумі запропонували ще раз підвищити податки для населення.
- Також нові податки накладуть і на росіян, що виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення. Про ці нововведення заявив речник держдуми В'ячеслав Володін.