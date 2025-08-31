Укр Рус
Подекуди спека до +37 градусів, дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 вересня
31 серпня, 15:33
Подекуди спека до +37 градусів, дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 вересня

Дарія Черниш

Погода в Україні в перший осінній день буде теплою з мінливою хмарністю. У більшості регіонів без опадів, але подекуди можливі короткі дощі з грозами.

У деяких областях також можлива сильна спека. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 1 вересня?

Синоптики прогнозують, що 1 вересня в Україні пануватиме мінлива хмарність. У південних, центральних, східних та Сумській областях вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер очікується переважно північно-східний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів, а на півдні – до +21 градуса. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть від +26 до +31 градуса. У східних областях буде спекотніше – від +30 +34 градусів, місцями сильне підвищення температури повітря +35 – +37 градусів.

Якою буде температура в регіонах?

  • Київ +29…+31;
  • Ужгород +26…+28;
  • Львів +26…+28;
  • Івано-Франківськ +27…+29;
  • Тернопіль +27…+29;
  • Чернівці +27…+29;
  • Хмельницький +28…+30;
  • Луцьк +26…+28;
  • Рівне +26…+28;
  • Житомир +28…+30;
  • Вінниця +28…+30;
  • Одеса +27…+29;
  • Миколаїв +27…+29;
  • Херсон +28…+30;
  • Сімферополь +28…+30;
  • Кропивницький +26…+28;
  • Черкаси +28…+30;
  • Чернігів +28…+30;
  • Суми +28…+30;
  • Полтава +28…+30;
  • Дніпро +28…+30;
  • Запоріжжя +30…+32;
  • Донецьк +31…+33;
  • Луганськ +32…+34;
  • Харків +31…+32.

Прогноз погоди на 1 вересня / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати восени?

  • В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух повідомила, що вересень буде теплим, а середня температура повітря за місяць може перевищити показники на 1 градус за норму.

  • Віра Балабух пояснила, що сніг у вересні чи жовтні цілком можливий, особливо на високогір'ї Карпат. Для цього періоду таке явище вважається типовим.

  • Наприкінці серпня в Україні очікується аномальна спека з денними температурами від +26 до +32 градусів. Ночами коливатиметься від +14 до +19 градусів. Причиною стане вплив атлантичного циклону "Ex-Erin" та антициклону "Mareike", які принесуть потік субтропічного повітря.