Подекуди спека до +37 градусів, дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 вересня
Погода в Україні в перший осінній день буде теплою з мінливою хмарністю. У більшості регіонів без опадів, але подекуди можливі короткі дощі з грозами.
У деяких областях також можлива сильна спека. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 1 вересня?
Синоптики прогнозують, що 1 вересня в Україні пануватиме мінлива хмарність. У південних, центральних, східних та Сумській областях вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не прогнозують.
Вітер очікується переважно північно-східний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів, а на півдні – до +21 градуса. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть від +26 до +31 градуса. У східних областях буде спекотніше – від +30 +34 градусів, місцями сильне підвищення температури повітря +35 – +37 градусів.
Якою буде температура в регіонах?
- Київ +29…+31;
- Ужгород +26…+28;
- Львів +26…+28;
- Івано-Франківськ +27…+29;
- Тернопіль +27…+29;
- Чернівці +27…+29;
- Хмельницький +28…+30;
- Луцьк +26…+28;
- Рівне +26…+28;
- Житомир +28…+30;
- Вінниця +28…+30;
- Одеса +27…+29;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +28…+30;
- Сімферополь +28…+30;
- Кропивницький +26…+28;
- Черкаси +28…+30;
- Чернігів +28…+30;
- Суми +28…+30;
- Полтава +28…+30;
- Дніпро +28…+30;
- Запоріжжя +30…+32;
- Донецьк +31…+33;
- Луганськ +32…+34;
- Харків +31…+32.
Прогноз погоди на 1 вересня / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду очікувати восени?
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух повідомила, що вересень буде теплим, а середня температура повітря за місяць може перевищити показники на 1 градус за норму.
Віра Балабух пояснила, що сніг у вересні чи жовтні цілком можливий, особливо на високогір'ї Карпат. Для цього періоду таке явище вважається типовим.
Наприкінці серпня в Україні очікується аномальна спека з денними температурами від +26 до +32 градусів. Ночами коливатиметься від +14 до +19 градусів. Причиною стане вплив атлантичного циклону "Ex-Erin" та антициклону "Mareike", які принесуть потік субтропічного повітря.