Погода в Украине в первый осенний день будет теплой с переменной облачностью. В большинстве регионов без осадков, но кое-где возможны короткие дожди с грозами.

В некоторых областях также возможна сильная жара. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будет ли в сентябре сильная жара, затяжные дожди, заморозки и снег: погода на месяц

Какой будет погода в Украине 1 сентября?

Синоптики прогнозируют, что 1 сентября в Украине будет царить переменная облачность. В южных, центральных, восточных и Сумской областях днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов, а на юге – до +21 градуса. Днем столбики термометров будут достигать от +26 до +31 градуса. В восточных областях будет жарче – от +30 +34 градусов, местами сильное повышение температуры воздуха +35 – +37 градусов.

Какой будет температура в регионах?

Киев +29...+31;

Ужгород +26...+28;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +27...+29;

Тернополь +27...+29;

Черновцы +27...+29;

Хмельницкий +28...+30;

Луцк +26...+28;

Ровно +26...+28;

Житомир +28...+30;

Винница +28...+30;

Одесса +27...+29;

Николаев +27...+29;

Херсон +28...+30;

Симферополь +28...+30;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +28...+30;

Чернигов +28...+30;

Сумы +28...+30;

Полтава +28...+30;

Днепр +28...+30;

Запорожье +30...+32;

Донецк +31...+33;

Луганск +32...+34;

Харьков +31...+32.

Прогноз погоды на 1 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать осенью?