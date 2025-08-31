Кое-где жара до +37 градусов, дожди и переменная облачность: прогноз погоды на 1 сентября
Погода в Украине в первый осенний день будет теплой с переменной облачностью. В большинстве регионов без осадков, но кое-где возможны короткие дожди с грозами.
В некоторых областях также возможна сильная жара. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 1 сентября?
Синоптики прогнозируют, что 1 сентября в Украине будет царить переменная облачность. В южных, центральных, восточных и Сумской областях днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов, а на юге – до +21 градуса. Днем столбики термометров будут достигать от +26 до +31 градуса. В восточных областях будет жарче – от +30 +34 градусов, местами сильное повышение температуры воздуха +35 – +37 градусов.
Какой будет температура в регионах?
- Киев +29...+31;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +26...+28;
- Ивано-Франковск +27...+29;
- Тернополь +27...+29;
- Черновцы +27...+29;
- Хмельницкий +28...+30;
- Луцк +26...+28;
- Ровно +26...+28;
- Житомир +28...+30;
- Винница +28...+30;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +28...+30;
- Симферополь +28...+30;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +28...+30;
- Чернигов +28...+30;
- Сумы +28...+30;
- Полтава +28...+30;
- Днепр +28...+30;
- Запорожье +30...+32;
- Донецк +31...+33;
- Луганск +32...+34;
- Харьков +31...+32.
Прогноз погоды на 1 сентября / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ожидать осенью?
- В эксклюзивном интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух сообщила, что сентябрь будет теплым, а средняя температура воздуха за месяц может превысить показатели на 1 градус за норму.
- Вера Балабух объяснила, что снег в сентябре или октябре вполне возможен, особенно на высокогорье Карпат. Для этого периода такое явление считается типичным.
- В конце августа в Украине ожидается аномальная жара с дневными температурами от +26 до +32 градусов. По ночам будет колебаться от +14 до +19 градусов. Причиной станет влияние атлантического циклона "Ex-Erin" и антициклона "Mareike", которые принесут поток субтропического воздуха.