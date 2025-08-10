Укр Рус
24 Канал Новини України Між парасолькою і сонцезахисними окулярами: яку погоду очікувати 11 серпня
10 серпня, 15:52
2

Між парасолькою і сонцезахисними окулярами: яку погоду очікувати 11 серпня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 11 серпня на більшій частині України не буде опадів, середня денна температура коливатиметься від 22 до 24 градусів, на півдні тепліше – до 33 градусів.
  • У північно-східній частині можливі шквали до 20 м/с, на Лівобережжі вдень очікуються короткочасні дощі та грози.

У понеділок, 11 серпня, на переважній частині України опадів не буде. Також у більшості областей буде стовпчик термометра показуватиме сприятливу температуру повітря до 25 градусів. Втім, не минеться і без винятків.

Якщо 10 серпня дощі вирували у західних регіонах, то 11 серпня вони навідаються на схід, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Знову дощі, грози, шквали та град: в яких областях буде негода найближчими днями 

Яка погода в Україні буде 11 серпня?

Загалом 11 серпня над Україною нависатиме небо, оповите хмарами, з-за яких подекуди визиратиме сонечко.

Середня температура повітря вночі становитиме 17 – 15 градусів. 

У південних областях вона буде вищою –  18 – 23, у центральних областях – 20, на решті території – 12 – 17 градусів. 

Вдень середній температурний показник коливатиметься між 22 – 24 градусами тепла. На півдні він показуватиме 28 – 33, у центрі – 23 – 28, а у більшості західних, північних та Вінницькій областях 20 – 25 градуси.

У північно-східній частині України вдень місцями можливі шквали 15 – 20 метрів за секунду. 

Вночі у північних, місцями центральних та західних областях, вдень на Лівобережжі країни – короткочасні дощі, місцями грози. На решті території опадів не передбачається. 

Зверніть увагу! 10 – 13 серпня у південній частині, більшості західних, Вінницькій, Сумській, Дніпропетровській – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка температура в обласних центрах?

  • Київ +22…+24;
  • Ужгород +25…+27;
  • Львів +22…+24;
  • Івано-Франківськ +22…+24;
  • Тернопіль +22…+24;
  • Чернівці +23…+25;
  • Хмельницький +22…+24;
  • Луцьк +23…+25;
  • Рівне +22…+24;
  • Житомир +22…+24;
  • Вінниця +22…+24;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +29…+31;
  • Херсон +29…+31;
  • Сімферополь +30…+32;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +23…+25;
  • Чернігів +22…+24;
  • Суми +22…+24;
  • Полтава +23…+25;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +27..+29;
  • Донецьк +26…+28;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +25…+27;

Прогноз погоди на 11 серпня 2025 рік / Укргідрометцентр

Раніше вже у серпні в Україні фіксували заморозки. Синоптикиня Наталія Птуха відповіла, чи можливі вони влітку і цьогоріч.