У понеділок, 11 серпня, на переважній частині України опадів не буде. Також у більшості областей буде стовпчик термометра показуватиме сприятливу температуру повітря до 25 градусів. Втім, не минеться і без винятків.

Якщо 10 серпня дощі вирували у західних регіонах, то 11 серпня вони навідаються на схід, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Знову дощі, грози, шквали та град: в яких областях буде негода найближчими днями

Яка погода в Україні буде 11 серпня?

Загалом 11 серпня над Україною нависатиме небо, оповите хмарами, з-за яких подекуди визиратиме сонечко.

Середня температура повітря вночі становитиме 17 – 15 градусів.

У південних областях вона буде вищою – 18 – 23, у центральних областях – 20, на решті території – 12 – 17 градусів.

Вдень середній температурний показник коливатиметься між 22 – 24 градусами тепла. На півдні він показуватиме 28 – 33, у центрі – 23 – 28, а у більшості західних, північних та Вінницькій областях 20 – 25 градуси.

У північно-східній частині України вдень місцями можливі шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі у північних, місцями центральних та західних областях, вдень на Лівобережжі країни – короткочасні дощі, місцями грози. На решті території опадів не передбачається.

Зверніть увагу! 10 – 13 серпня у південній частині, більшості західних, Вінницькій, Сумській, Дніпропетровській – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка температура в обласних центрах?

Київ +22…+24;

Ужгород +25…+27;

Львів +22…+24;

Івано-Франківськ +22…+24;

Тернопіль +22…+24;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +23…+25;

Рівне +22…+24;

Житомир +22…+24;

Вінниця +22…+24;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +29…+31;

Херсон +29…+31;

Сімферополь +30…+32;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +23…+25;

Чернігів +22…+24;

Суми +22…+24;

Полтава +23…+25;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +27..+29;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +24…+26;

Харків +25…+27;

Прогноз погоди на 11 серпня 2025 рік / Укргідрометцентр

Раніше вже у серпні в Україні фіксували заморозки. Синоптикиня Наталія Птуха відповіла, чи можливі вони влітку і цьогоріч.