Між парасолькою і сонцезахисними окулярами: яку погоду очікувати 11 серпня
- 11 серпня на більшій частині України не буде опадів, середня денна температура коливатиметься від 22 до 24 градусів, на півдні тепліше – до 33 градусів.
- У північно-східній частині можливі шквали до 20 м/с, на Лівобережжі вдень очікуються короткочасні дощі та грози.
У понеділок, 11 серпня, на переважній частині України опадів не буде. Також у більшості областей буде стовпчик термометра показуватиме сприятливу температуру повітря до 25 градусів. Втім, не минеться і без винятків.
Якщо 10 серпня дощі вирували у західних регіонах, то 11 серпня вони навідаються на схід, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Яка погода в Україні буде 11 серпня?
Загалом 11 серпня над Україною нависатиме небо, оповите хмарами, з-за яких подекуди визиратиме сонечко.
Середня температура повітря вночі становитиме 17 – 15 градусів.
У південних областях вона буде вищою – 18 – 23, у центральних областях – 20, на решті території – 12 – 17 градусів.
Вдень середній температурний показник коливатиметься між 22 – 24 градусами тепла. На півдні він показуватиме 28 – 33, у центрі – 23 – 28, а у більшості західних, північних та Вінницькій областях 20 – 25 градуси.
У північно-східній частині України вдень місцями можливі шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі у північних, місцями центральних та західних областях, вдень на Лівобережжі країни – короткочасні дощі, місцями грози. На решті території опадів не передбачається.
Зверніть увагу! 10 – 13 серпня у південній частині, більшості західних, Вінницькій, Сумській, Дніпропетровській – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Яка температура в обласних центрах?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +25…+27;
- Львів +22…+24;
- Івано-Франківськ +22…+24;
- Тернопіль +22…+24;
- Чернівці +23…+25;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +23…+25;
- Рівне +22…+24;
- Житомир +22…+24;
- Вінниця +22…+24;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +29…+31;
- Херсон +29…+31;
- Сімферополь +30…+32;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +23…+25;
- Чернігів +22…+24;
- Суми +22…+24;
- Полтава +23…+25;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +27..+29;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +25…+27;
Прогноз погоди на 11 серпня 2025 рік / Укргідрометцентр
