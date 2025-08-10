Между зонтом и солнцезащитными очками: какую погоду ожидать 11 августа
- 11 августа на большей части Украины не будет осадков, средняя дневная температура будет колебаться от 22 до 24 градусов, на юге теплее – до 33 градусов.
- В северо-восточной части возможны шквалы до 20 м/с, на Левобережье днем ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В понедельник, 11 августа, на большей части Украины осадков не будет. Также в большинстве областей будет столбик термометра будет показывать благоприятную температуру воздуха до 25 градусов. Впрочем, не обойдется и без исключений.
Если 10 августа дожди бушевали в западных регионах, то 11 августа они наведаются на восток, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода в Украине будет 11 августа?
В целом 11 августа над Украиной будет нависать небо, окутанное облаками, из-за которых местами будет выглядывать солнышко.
Средняя температура воздуха ночью составит 17 – 15 градусов.
В южных областях она будет выше – 18 – 23, в центральных областях – 20, на остальной территории – 12 – 17 градусов.
Днем средний температурный показатель будет колебаться между 22 – 24 градусами тепла. На юге он будет показывать 28 – 33, в центре – 23 – 28, а в большинстве западных, северных и Винницкой областях 20 – 25 градуса.
В северо-восточной части Украины днем местами возможны шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью в северных, местами центральных и западных областях, днем на Левобережье страны – кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не предвидится.
Обратите внимание! 10 – 13 августа в южной части, большинства западных, Винницкой, Сумской, Днепропетровской – чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какая температура в областных центрах?
- Киев +22...+24;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Винница +22...+24;
- Одесса +24...+26;
- Николаев +29...+31;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +30...+32;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +26...+28;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +25...+27;
Прогноз погоды на 11 августа 2025 год / Укргидрометцентр
Ранее уже в августе в Украине фиксировали заморозки. Синоптик Наталья Птуха ответила, возможны ли они летом и в этом году.