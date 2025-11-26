Від тепла вдень до нічного морозу і дощів: погода на 27 листопада

У четвер, 27 листопада, погода у різних куточках України різнитиметься. Поки в одних областях буде нічний мороз, в інших – до +12.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 27 листопада?

Синоптики розповіли, що атмосферний фронт повільно рухатиметься із заходу у східному напрямку.

Це урізноманітнить погоду в Україні як по опадах, так і по температурі.

У багатьох регіонах у четвер буде суха погода, але у північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень очікують невеликий дощ.

Вночі та вранці можливий туман на Закарпатті та Прикарпатті.

Вітер цього дня буде південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний. Його швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

У більшості областей триматиметься ще досить тепла погода. А от на Заході буде прохолодніше.

Так, у західних областях вночі +3 – -2, вдень +1 – +6. У південній частині вночі в межах +6 – +11°, вдень +12 – +17. На решті території прогнозують нічні +4 – +9, а вдень стовпчики термометрів сягнуть +7 – +12.

Якою буде температура в містах?

Київ +7...+9;

Ужгород +4...+6;

Львів +3...+5;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +4...+6;

Чернівці +4...+6;

Хмельницький +5...+7;

Луцьк +3...+5;

Рівне +5...+7;

Житомир +7...+9;

Вінниця +7...+9;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +9...+11;

Суми +9...+11;

Полтава +11...+13;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +9...+11;

Харків +9...+11.

Погода в Україні на 27 листопада / Карта Укргідрометцентру

