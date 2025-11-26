Укр Рус
26 ноября, 16:06
От тепла днем до ночного мороза и дождей: погода на 27 ноября

София Рожик

В четверг, 27 ноября, погода в разных уголках Украины будет отличаться. Пока в одних областях будет ночной мороз, в других – до +12.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 27 ноября?

Синоптики рассказали, что атмосферный фронт будет медленно двигаться с запада в восточном направлении.

Это разнообразит погоду в Украине как по осадкам, так и по температуре.

Во многих регионах в четверг будет сухая погода, но в большинстве северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях днем ожидают небольшой дождь.

Ночью и утром возможен туман на Закарпатье и Прикарпатье.

Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.

В большинстве областей будет еще достаточно теплая погода. А вот на Западе будет прохладнее.

Так, в западных областях ночью +3 – -2, днем +1 – +6. В южной части ночью в пределах +6 – +11°, днем +12 – +17. На остальной территории прогнозируют ночные +4 – +9, а днем столбики термометров достигнут +7 – +12.

Какой будет температура в городах?

  • Киев +7...+9;

  • Ужгород +4...+6;

  • Львов +3...+5;

  • Ивано-Франковск +3...+5;

  • Тернополь +4...+6;

  • Черновцы +4...+6;

  • Хмельницкий +5...+7;

  • Луцк +3...+5;

  • Ровно +5...+7;

  • Житомир +7...+9;

  • Винница +7...+9;

  • Одесса +14...+16;

  • Николаев +13...+15;

  • Херсон +13...+15;

  • Симферополь +16...+18;

  • Кропивницкий +12...+14;

  • Черкассы +10...+12;

  • Чернигов +9...+11;

  • Сумы +9...+11;

  • Полтава +11...+13;

  • Днепр +12...+14;

  • Запорожье +12...+14;

  • Донецк +11...+13;

  • Луганск +9...+11;

  • Харьков +9...+11.

Погода в Украине на 27 ноября / Карта Укргидрометцентра

