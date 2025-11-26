От тепла днем до ночного мороза и дождей: погода на 27 ноября
В четверг, 27 ноября, погода в разных уголках Украины будет отличаться. Пока в одних областях будет ночной мороз, в других – до +12.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 27 ноября?
Синоптики рассказали, что атмосферный фронт будет медленно двигаться с запада в восточном направлении.
Это разнообразит погоду в Украине как по осадкам, так и по температуре.
Во многих регионах в четверг будет сухая погода, но в большинстве северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях днем ожидают небольшой дождь.
Ночью и утром возможен туман на Закарпатье и Прикарпатье.
Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.
В большинстве областей будет еще достаточно теплая погода. А вот на Западе будет прохладнее.
Так, в западных областях ночью +3 – -2, днем +1 – +6. В южной части ночью в пределах +6 – +11°, днем +12 – +17. На остальной территории прогнозируют ночные +4 – +9, а днем столбики термометров достигнут +7 – +12.
Какой будет температура в городах?
Киев +7...+9;
Ужгород +4...+6;
Львов +3...+5;
Ивано-Франковск +3...+5;
Тернополь +4...+6;
Черновцы +4...+6;
Хмельницкий +5...+7;
Луцк +3...+5;
Ровно +5...+7;
Житомир +7...+9;
Винница +7...+9;
Одесса +14...+16;
Николаев +13...+15;
Херсон +13...+15;
Симферополь +16...+18;
Кропивницкий +12...+14;
Черкассы +10...+12;
Чернигов +9...+11;
Сумы +9...+11;
Полтава +11...+13;
Днепр +12...+14;
Запорожье +12...+14;
Донецк +11...+13;
Луганск +9...+11;
Харьков +9...+11.
Погода в Украине на 27 ноября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Прогнозируют, что в большинстве стран Европы и в Украине зима будет теплее нормы примерно на 0,7 – 1,6 градуса. В то же время сильные морозы и снег таки возможны.
Однако сильного снега в Украине в ближайшее время пока не прогнозируют. По стране пройдутся только дожди.
А в декабре средняя температура составит от -3 до +5 градусов. Это на 2 градуса выше нормы.