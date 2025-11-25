До +13 та дощ в низці областей: погода в Україні на 26 листопада
В середу, 26 листопада, в Україні буде хмарна погода, з проясненнями. Лише в деяких регіонах прогнозують невеликий дощ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також В які області повернуться дощі зі снігом і шквали
Якою буде погода в Україні 26 листопада?
В середу, 26 листопада, прогнозується тепла погода, особливо в південній частині. Водночас опадів не очікується, лише на крайньому заході країни вдень – невеликий дощ.
Вітер переважно буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура у західних та східних областях вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла. Відповідно до даних синоптиків, на решті території вночі буде 4 – 9 градусів тепла, вдень 8 – 13 градусів, у південній частині до 17 градусів.
Якою буде температура в містах?
Київ +10...+12;
Ужгород +7...+9;
Львів +6...+8;
Івано-Франківськ +7...+9;
Тернопіль +6...+8;
Чернівці +9...+11;
Хмельницький +9...+11;
Луцьк +7...+9;
Рівне +6...+8;
Житомир +10...+12;
Вінниця +10...+12;
Одеса +16...+18;
Миколаїв +14...+16;
Херсон +13...+15;
Сімферополь +16...+18;
Кропивницький +13...+15;
Черкаси +11...+13;
Чернігів +9...+11;
Суми +8...+10;
Полтава +9...+11;
Дніпро +10...+12;
Запоріжжя +11...+13;
Донецьк +9...+11;
Луганськ +6...+8;
Харків +8...+10.
Погода в Україні на 26 листопада / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в грудні?
За попередніми даними, впродовж грудня 2025 року середня місячна температура буде від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вищим за норму.
Вказується, що місячна кількість опадів буде у межах 34 – 78 міліметрів, у гірських районах місцями вона буде на рівні 88 – 105 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.