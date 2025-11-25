Укр Рус
25 листопада, 17:09
До +13 та дощ в низці областей: погода в Україні на 26 листопада

Ірина Марціяш

В середу, 26 листопада, в Україні буде хмарна погода, з проясненнями. Лише в деяких регіонах прогнозують невеликий дощ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 26 листопада?

В середу, 26 листопада, прогнозується тепла погода, особливо в південній частині. Водночас опадів не очікується, лише на крайньому заході країни вдень – невеликий дощ. 

Вітер переважно буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура у західних та східних областях вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла. Відповідно до даних синоптиків, на решті території вночі буде 4 – 9 градусів тепла, вдень 8 – 13 градусів, у південній частині до 17 градусів.

Якою буде температура в містах?

  • Київ +10...+12;

  • Ужгород +7...+9;

  • Львів +6...+8;

  • Івано-Франківськ +7...+9;

  • Тернопіль +6...+8;

  • Чернівці +9...+11;

  • Хмельницький +9...+11;

  • Луцьк +7...+9;

  • Рівне +6...+8;

  • Житомир +10...+12;

  • Вінниця +10...+12;

  • Одеса +16...+18;

  • Миколаїв +14...+16;

  • Херсон +13...+15;

  • Сімферополь +16...+18;

  • Кропивницький +13...+15;

  • Черкаси +11...+13;

  • Чернігів +9...+11;

  • Суми +8...+10;

  • Полтава +9...+11;

  • Дніпро +10...+12;

  • Запоріжжя +11...+13;

  • Донецьк +9...+11;

  • Луганськ +6...+8;

  • Харків +8...+10.


Погода в Україні на 26 листопада / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в грудні?

  • За попередніми даними, впродовж грудня 2025 року середня місячна температура буде від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вищим за норму.

  • Вказується, що місячна кількість опадів буде у межах 34 – 78 міліметрів, у гірських районах місцями вона буде на рівні 88 – 105 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.