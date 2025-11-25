Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 26 листопада?

В середу, 26 листопада, прогнозується тепла погода, особливо в південній частині. Водночас опадів не очікується, лише на крайньому заході країни вдень – невеликий дощ.

Вітер переважно буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура у західних та східних областях вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла. Відповідно до даних синоптиків, на решті території вночі буде 4 – 9 градусів тепла, вдень 8 – 13 градусів, у південній частині до 17 градусів.

Якою буде температура в містах?

Київ +10...+12;

Ужгород +7...+9;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +7...+9;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +7...+9;

Рівне +6...+8;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +9...+11;

Суми +8...+10;

Полтава +9...+11;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +9...+11;

Луганськ +6...+8;

Харків +8...+10.



Погода в Україні на 26 листопада / Карта Укргідрометцентру

