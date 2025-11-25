Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 26 ноября?

В среду, 26 ноября, прогнозируется теплая погода, особенно в южной части. В то же время осадков не ожидается, лишь на крайнем западе страны днем – небольшой дождь.

Ветер преимущественно будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в западных и восточных областях ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 5 – 10 градусов тепла. Согласно данным синоптиков, на остальной территории ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем 8 – 13 градусов, в южной части до 17 градусов.

Какой будет температура в городах?

  • Киев +10...+12;

  • Ужгород +7...+9;

  • Львов +6...+8;

  • Ивано-Франковск +7...+9;

  • Тернополь +6...+8;

  • Черновцы +9...+11;

  • Хмельницкий +9...+11;

  • Луцк +7...+9;

  • Ровно +6...+8;

  • Житомир +10...+12;

  • Винница +10...+12;

  • Одесса +16...+18;

  • Николаев +14...+16;

  • Херсон +13...+15;

  • Симферополь +16...+18;

  • Кропивницкий +13...+15;

  • Черкассы +11...+13;

  • Чернигов +9...+11;

  • Сумы +8...+10;

  • Полтава +9...+11;

  • Днепр +10...+12;

  • Запорожье +11...+13;

  • Донецк +9...+11;

  • Луганск +6...+8;

  • Харьков +8...+10.


Погода в Украине на 26 ноября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в декабре?

  • По предварительным данным, в течение декабря 2025 года средняя месячная температура будет от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

  • Указывается, что месячное количество осадков будет в пределах 34–78 миллиметров, в горных районах местами она будет на уровне 88–105 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.