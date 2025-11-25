Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также В какие области вернутся дожди со снегом и шквалы

Какой будет погода в Украине 26 ноября?

В среду, 26 ноября, прогнозируется теплая погода, особенно в южной части. В то же время осадков не ожидается, лишь на крайнем западе страны днем – небольшой дождь.

Ветер преимущественно будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в западных и восточных областях ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 5 – 10 градусов тепла. Согласно данным синоптиков, на остальной территории ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем 8 – 13 градусов, в южной части до 17 градусов.

Какой будет температура в городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +7...+9;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +7...+9;

Ровно +6...+8;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +16...+18;

Николаев +14...+16;

Херсон +13...+15;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +9...+11;

Сумы +8...+10;

Полтава +9...+11;

Днепр +10...+12;

Запорожье +11...+13;

Донецк +9...+11;

Луганск +6...+8;

Харьков +8...+10.



Погода в Украине на 26 ноября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в декабре?