Какой будет погода в Украине 26 ноября?
В среду, 26 ноября, прогнозируется теплая погода, особенно в южной части. В то же время осадков не ожидается, лишь на крайнем западе страны днем – небольшой дождь.
Ветер преимущественно будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в западных и восточных областях ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 5 – 10 градусов тепла. Согласно данным синоптиков, на остальной территории ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем 8 – 13 градусов, в южной части до 17 градусов.
Какой будет температура в городах?
Киев +10...+12;
Ужгород +7...+9;
Львов +6...+8;
Ивано-Франковск +7...+9;
Тернополь +6...+8;
Черновцы +9...+11;
Хмельницкий +9...+11;
Луцк +7...+9;
Ровно +6...+8;
Житомир +10...+12;
Винница +10...+12;
Одесса +16...+18;
Николаев +14...+16;
Херсон +13...+15;
Симферополь +16...+18;
Кропивницкий +13...+15;
Черкассы +11...+13;
Чернигов +9...+11;
Сумы +8...+10;
Полтава +9...+11;
Днепр +10...+12;
Запорожье +11...+13;
Донецк +9...+11;
Луганск +6...+8;
Харьков +8...+10.
Какой будет погода в декабре?
По предварительным данным, в течение декабря 2025 года средняя месячная температура будет от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.
Указывается, что месячное количество осадков будет в пределах 34–78 миллиметров, в горных районах местами она будет на уровне 88–105 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.