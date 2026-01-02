Укр Рус
24 Канал Новини України Без сильних морозів, але зі снігом: яка погода буде 3 січня
2 січня, 16:45
2

Без сильних морозів, але зі снігом: яка погода буде 3 січня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 3 січня в Україні очікується мінлива погода з мокрим снігом і дощем.
  • Температура вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів, вдень від -3 до +2 градусів.

У суботу, 3 січня, в Україні буде мінлива погода. У частині областей випаде сніг. Не минеться і без небезпечних явищ.

Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 3 січня, передає 24 Канал.

Дивіться також Укргідрометцентр оголосив штормове попередження: які області накриє негода 

Яку погоду очікувати 3 січня?

Вдень у південних, центральних, східних областях і в Карпатах йтимуть помірний мокрий сніг та дощ. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території – без опадів.

У ніч проти 3 січня невеликий сніг випаде і в північних та західних регіонах. 

Синоптики попереджають, що на дорогах в Україні, крім півдня, буде ожеледиця. Крім того, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. 

Температура повітря вночі по Україні коливатиметься від нуля до 5 градусів морозу. У Карпатах буде холодніше – 3 – 8 градусів морозу.

Вдень стовпчик термометра показуватиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У східних, Дніпропетровській областях, темпертура вдень буде в межах 0 – 5 градусів тепла. На півдні вдень обіцяють 3 – 8 градусів тепла, в Криму стовпчики термометрів будуть сягати до 11 градусів тепла.

Яка температура повітря в обласних центрах?

  • Київ -1…+1;
  • Ужгород -1…+1;
  • Львів -1…+1;
  • Івано-Франківськ -1…+1;
  • Тернопіль -1…+1;
  • Чернівці -1…+1;
  • Хмельницький -1…+1;
  • Луцьк -1…+1;
  • Рівне -1…+1;
  • Житомир -1…+1;
  • Вінниця -1…+1;
  • Одеса +5…+7;
  • Миколаїв +4…+6;
  • Херсон +5…+7;
  • Сімферополь +8…+10;
  • Кропивницький 0…+2;
  • Черкаси -1…+1;
  • Чернігів -1…+1;
  • Суми -1…+1;
  • Полтава -1…+1;
  • Дніпро +2…+4;
  • Запоріжжя +5…+7;
  • Донецьк +3…+5;
  • Луганськ +2…+4;
  • Харків 0…+2.

Прогноз погоди на 3 січня 2026 рік / Фото Укргідрометцентр

Якою буде погода в Україні у найближчі дні?