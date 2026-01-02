Без сильних морозів, але зі снігом: яка погода буде 3 січня
- 3 січня в Україні очікується мінлива погода з мокрим снігом і дощем.
- Температура вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів, вдень від -3 до +2 градусів.
У суботу, 3 січня, в Україні буде мінлива погода. У частині областей випаде сніг. Не минеться і без небезпечних явищ.
Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 3 січня, передає 24 Канал.
Яку погоду очікувати 3 січня?
Вдень у південних, центральних, східних областях і в Карпатах йтимуть помірний мокрий сніг та дощ. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території – без опадів.
У ніч проти 3 січня невеликий сніг випаде і в північних та західних регіонах.
Синоптики попереджають, що на дорогах в Україні, крім півдня, буде ожеледиця. Крім того, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі по Україні коливатиметься від нуля до 5 градусів морозу. У Карпатах буде холодніше – 3 – 8 градусів морозу.
Вдень стовпчик термометра показуватиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У східних, Дніпропетровській областях, темпертура вдень буде в межах 0 – 5 градусів тепла. На півдні вдень обіцяють 3 – 8 градусів тепла, в Криму стовпчики термометрів будуть сягати до 11 градусів тепла.
Яка температура повітря в обласних центрах?
- Київ -1…+1;
- Ужгород -1…+1;
- Львів -1…+1;
- Івано-Франківськ -1…+1;
- Тернопіль -1…+1;
- Чернівці -1…+1;
- Хмельницький -1…+1;
- Луцьк -1…+1;
- Рівне -1…+1;
- Житомир -1…+1;
- Вінниця -1…+1;
- Одеса +5…+7;
- Миколаїв +4…+6;
- Херсон +5…+7;
- Сімферополь +8…+10;
- Кропивницький 0…+2;
- Черкаси -1…+1;
- Чернігів -1…+1;
- Суми -1…+1;
- Полтава -1…+1;
- Дніпро +2…+4;
- Запоріжжя +5…+7;
- Донецьк +3…+5;
- Луганськ +2…+4;
- Харків 0…+2.
Прогноз погоди на 3 січня 2026 рік / Фото Укргідрометцентр
Якою буде погода в Україні у найближчі дні?
- На Водохреще в Україні очікується плюсова температура вдень у кількох регіонах та опади.
- З 5 до 9 січня можливі сніг та дощ на Півдні та Сході України, а на решті території може бути мороз.
- В Україні випав сніг з покривом від 1 до 21 сантиметру, але точно спрогнозувати його танення наразі неможливо.