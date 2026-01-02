Без сильных морозов, но со снегом: какая погода будет 3 января

В субботу, 3 января, в Украине будет переменчивая погода. В части областей выпадет снег. Не обойдется и без опасных явлений.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 3 января, передает 24 Канал.

Какую погоду ожидать 3 января?

Днем в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах будут идти умеренный мокрый снег и дождь. Местами будет наблюдаться налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории – без осадков.

В ночь на 3 января небольшой снег выпадет и в северных и западных регионах.

Синоптики предупреждают, что на дорогах в Украине, кроме юга, будет гололедица. Кроме того, в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по Украине будет колебаться от нуля до 5 градусов мороза. В Карпатах будет холоднее – 3 – 8 градусов мороза.

Днем столбик термометра будет показывать от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В восточных, Днепропетровской областях, темпертура днем будет в пределах 0 – 5 градусов тепла. На юге днем обещают 3 – 8 градусов тепла, в Крыму столбики термометров будут достигать до 11 градусов тепла.

Какая температура воздуха в областных центрах?

Киев -1...+1;

Ужгород -1...+1;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир -1...+1;

Винница -1...+1;

Одесса +5...+7;

Николаев +4...+6;

Херсон +5...+7;

Симферополь +8...+10;

Кропивницкий 0...+2;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -1...+1;

Сумы -1...+1;

Полтава -1...+1;

Днепр +2...+4;

Запорожье +5...+7;

Донецк +3...+5;

Луганск +2...+4;

Харьков 0...+2.

Прогноз погоды на 3 января 2026 года / Фото Укргидрометцентр

