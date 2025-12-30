Новий рік наближається зі снігом, морозом та рвучким вітром: погода на 31 грудня
Останній день 2025 року прийде зі снігом та морозом. Подекуди 31 грудня також буде сильний вітер.
На небі – хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 31 грудня?
31 грудня в Україні буде з невеликим снігом, зокрема на півдні та південному сході країни.
На дорогах місцями ожеледиця.
Прогнозують також рвучкий західний і північно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях ще й пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Мороз цього дня на більшості території вночі буде слабкий, а місцями й помірний. Вдень температура буде теж від'ємною.
Так, вночі стовпчики термометра опустяться до -4 – -9, в Карпатах – до -13. Вдень прогнозують -2 – -7, на півдні країни від -4 до +1.
Яка температура буде по великих містах?
- Київ -6…-4;
- Ужгород -4…-2;
- Львів -5…-3;
- Івано-Франківськ -5…-3;
- Тернопіль -5…-3;
- Чернівці -5…-3;
- Хмельницький -5…-3;
- Луцьк -5…-3;
- Рівне -5…-3;
- Житомир -5…-3;
- Вінниця -5…-3;
- Одеса -1…+1;
- Миколаїв 0…-2;
- Херсон -3…-1;
- Сімферополь -1…+1;
- Кропивницький -5…-3;
- Черкаси -5…-3;
- Чернігів -5…-3;
- Суми -7...-5;
- Полтава -5…-3;
- Дніпро -5…-3;
- Запоріжжя -4…-2;
- Донецьк -6…-4;
- Луганськ -7...-5;
- Харків -7...-5.
Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Укргідрометцентр
Погода в Україні: останні новини
На заході України, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, на Новий рік очікується сніговий покрив до 32 сантиметрів.
У ніч на 1 січня в Україні прогнозуються морози від -5 до -13 градусів, найхолодніше буде в гірських регіонах, на півночі та сході.
У перші дні 2026 року подекуди вдарять морози -15 – -17. Сильний вітер не припиниться також.