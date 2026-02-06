Ожеледиця та тумани: українців у 16 областях попередили про погіршення погоди

У суботу, 7 лютого, більшість областей України накриє туман, а дороги вкриє ожеледиця. У 16 регіонах оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомили місцеві гідрометеорологічні центри.

Де і яку негоду прогнозують в Україні?

Синоптики попередили про погіршення погоди протягом доби 7 лютого. Негоду прогнозують майже по всій території Україні.

У Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Харківській, Львівській та Хмельницькій областях прогнозують ожеледь. Подекуди її діаметр сягатиме 6 – 19 міліметрів. Також у цих регіонах на дорогах можлива ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– повідомили в Укргідрометцентрі.

Туман із видимістю від 100 до 500 метрів очікується у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Одеській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Рівненській областях. Також він буде й в містах, зокрема Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та Черкасах.

У деяких регіонах туман збережеться протягом усієї доби.

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.

Синоптики нагадали, що негода призводить до збільшення гальмівного шляху та зростання ризику ДТП. Водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними та обережними.

