Гололедица и туманы: украинцев в 16 областях предупредили об ухудшении погоды

В субботу, 7 февраля, большинство областей Украины накроет туман, а дороги покроет гололедица. В 16 регионах объявлен І уровень опасности (желтый).

Об этом сообщили местные гидрометеорологические центры.

Где и какую непогоду прогнозируют в Украине?

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в течение суток 7 февраля. Непогоду прогнозируют почти по всей территории Украины.

В Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Львовской и Хмельницкой областях прогнозируют гололед. Кое-где его диаметр будет достигать 6 – 19 миллиметров. Также в этих регионах на дорогах возможна гололедица.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– сообщили в Укргидрометцентре.

Туман с видимостью от 100 до 500 метров ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Одесской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Также он будет и в городах, в частности Днепре, Одессе, Запорожье и Черкассах.

В некоторых регионах туман сохранится в течение всех суток.

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.

Синоптики напомнили, что непогода приводит к увеличению тормозного пути и росту риска ДТП. Водителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными и осторожными.

Какую погоду ждать в феврале?