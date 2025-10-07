В Одесі прогнозували значний дощ: деякі вулиці підтоплені
- В Одесі 7 жовтня прогнозується значний дощ із жовтим рівнем небезпечності, можливі підтоплення.
- Трамвайні маршрути №18 та №20 тимчасово не курсують, але інші маршрути працюють за звичайним розкладом.
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Одесі. У місті може бути значний дощ.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.
Якою буде погода в Одесі?
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, удень 7 жовтня в Одесі прогнозується значний дощ. Синоптики наголосили, що в регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Водночас відомо про північно-східний вітер 9 – 14 метрів за секунду. Температура повітря становитиме вранці +11...+13, а вдень +15...+17.
Рятувальники попередили про можливі підтоплення і закликають мешканців дотримуватися заходів безпеки: уникати низин, не залишати автомобілі біля водостоків і стежити за офіційними повідомленнями служб.
Як курсує електротранспорт та які вулиці підтоплені?
За даними комунальних служб, станом на 8:00 в Одесі зафіксовано часткове підтоплення на кількох ділянках:
- вулиця Щеголєва – підтоплена одна смуга, рух вільний;
- вулиця Одарія (Порт) – підтоплено півтори смуги, проїзд забезпечено;
- Ярмарковий провулок – рівень води близько 10 сантиметрів, проїзд вільний.
Працівники забезпечують безпечний рух містом у посиленому режимі.
Також у мерії розповіли про рух електротранспорту:
- Трамвайні маршрути №18 та №20 тимчасово не курсують (замість них працюють маршрутні таксі).
- Трамвай №7 курсує за маршрутом: Херсонський сквер – 11 Станція Люстдорфської дороги.
У міській раді наголосили, що інші маршрути працюють за звичайним розкладом.
Що відомо про погоду восени?
В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що складно відповісти, чи буде осінь цього року прохолоднішою ніж торік.
Синоптикиня зауважила, що пройшов всього один місяць, дві третини якого були ще в метеорологічному літі.
"А осінь у нас тільки зараз почалася. Трошечки можливо, одразу різко, з невисокими значеннями температури, але такі коливання можуть бути", – наголосила вона.