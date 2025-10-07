Про це пише 24 Канал із посиланням на Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Дивіться також У частині Румунії оголосили червоне попередження: що сталося

Якою буде погода в Одесі?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, удень 7 жовтня в Одесі прогнозується значний дощ. Синоптики наголосили, що в регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Водночас відомо про північно-східний вітер 9 – 14 метрів за секунду. Температура повітря становитиме вранці +11...+13, а вдень +15...+17.

Рятувальники попередили про можливі підтоплення і закликають мешканців дотримуватися заходів безпеки: уникати низин, не залишати автомобілі біля водостоків і стежити за офіційними повідомленнями служб.

Як курсує електротранспорт та які вулиці підтоплені?

За даними комунальних служб, станом на 8:00 в Одесі зафіксовано часткове підтоплення на кількох ділянках:

вулиця Щеголєва – підтоплена одна смуга, рух вільний;

вулиця Одарія (Порт) – підтоплено півтори смуги, проїзд забезпечено;

Ярмарковий провулок – рівень води близько 10 сантиметрів, проїзд вільний.

Працівники забезпечують безпечний рух містом у посиленому режимі.

Також у мерії розповіли про рух електротранспорту:

Трамвайні маршрути №18 та №20 тимчасово не курсують (замість них працюють маршрутні таксі).

Трамвай №7 курсує за маршрутом: Херсонський сквер – 11 Станція Люстдорфської дороги.

У міській раді наголосили, що інші маршрути працюють за звичайним розкладом.

Що відомо про погоду восени?