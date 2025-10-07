В Одессе прогнозировали значительный дождь: некоторые улицы подтоплены
- В Одессе 7 октября прогнозируется значительный дождь с желтым уровнем опасности, возможны подтопления.
- Трамвайные маршруты №18 и №20 временно не курсируют, но другие маршруты работают по обычному расписанию.
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Одессе. В городе может быть значительный дождь.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Какой будет погода в Одессе?
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем 7 октября в Одессе прогнозируется значительный дождь. Синоптики отметили, что в регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.
В то же время известно о северо-восточном ветре 9 – 14 метров в секунду. Температура воздуха составит утром +11...+13, а днем +15...+17.
Спасатели предупредили о возможных подтоплениях и призывают жителей соблюдать меры безопасности: избегать низин, не оставлять автомобили возле водостоков и следить за официальными сообщениями служб.
Как курсирует электротранспорт и какие улицы подтоплены?
По данным коммунальных служб, по состоянию на 8:00 в Одессе зафиксировано частичное подтопление на нескольких участках:
- улица Щеголева – подтоплена одна полоса, движение свободно;
- улица Одария (Порт) – подтоплено полторы полосы, проезд обеспечен;
- Ярмарочный переулок – уровень воды около 10 сантиметров, проезд свободный.
Работники обеспечивают безопасное движение по городу в усиленном режиме.
Также в мэрии рассказали о движении электротранспорта:
- Трамвайные маршруты №18 и №20 временно не курсируют (вместо них работают маршрутные такси).
- Трамвай №7 курсирует по маршруту: Херсонский сквер – 11 Станция Люстдорфской дороги.
В городском совете отметили, что другие маршруты работают по обычному расписанию.
Что известно о погоде осенью?
В интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что сложно ответить, будет ли осень в этом году прохладнее чем в прошлом году.
Синоптик отметила, что прошел всего один месяц, две трети которого были еще в метеорологическом лете.
"А осень у нас только сейчас началась. Немножечко возможно, сразу резко, с невысокими значениями температуры, но такие колебания могут быть", – подчеркнула она.