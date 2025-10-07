Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Одессе. В городе может быть значительный дождь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Какой будет погода в Одессе?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем 7 октября в Одессе прогнозируется значительный дождь. Синоптики отметили, что в регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.

В то же время известно о северо-восточном ветре 9 – 14 метров в секунду. Температура воздуха составит утром +11...+13, а днем +15...+17.

Спасатели предупредили о возможных подтоплениях и призывают жителей соблюдать меры безопасности: избегать низин, не оставлять автомобили возле водостоков и следить за официальными сообщениями служб.

Как курсирует электротранспорт и какие улицы подтоплены?

По данным коммунальных служб, по состоянию на 8:00 в Одессе зафиксировано частичное подтопление на нескольких участках:

улица Щеголева – подтоплена одна полоса, движение свободно;

улица Одария (Порт) – подтоплено полторы полосы, проезд обеспечен;

Ярмарочный переулок – уровень воды около 10 сантиметров, проезд свободный.

Работники обеспечивают безопасное движение по городу в усиленном режиме.

Также в мэрии рассказали о движении электротранспорта:

Трамвайные маршруты №18 и №20 временно не курсируют (вместо них работают маршрутные такси).

Трамвай №7 курсирует по маршруту: Херсонский сквер – 11 Станция Люстдорфской дороги.

В городском совете отметили, что другие маршруты работают по обычному расписанию.

