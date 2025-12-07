Туман, опади та сильний вітер: погода на 8 грудня

У понеділок, 8 грудня, по Україні буде хмарна погода. Вночі місцями подекуди буде невеликий мороз.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 8 грудня?

Понеділок мине без істотних опадів.

Лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях невеликий дощ,

– повідомили синоптики.

Вночі та вранці подекуди у західних областях буде туман.

Вітер цього дня прогнозують південно-східний, східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. А у південно-східній частині місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до -3. Вдень буде 0 – +5.

А от на Закарпатті та півдні країни нічна температура становитиме +1 – +6, а денна – +4 – +9.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +2...+4;

Ужгород +6...+8;

Львів +4...+6;

Івано-Франківськ +2...+4;

Тернопіль +2...+4;

Чернівці +4...+6;

Хмельницький +2...+4;

Луцьк +2...+4;

Рівне +2...+4;

Житомир +2...+4;

Вінниця +2...+4;

Одеса +5...+7;

Миколаїв +5...+7;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +9...+11;

Кропивницький +2...+4;

Черкаси +2...+4;

Чернігів +2...+4;

Суми +2...+4;

Полтава +2...+4;

Дніпро +2...+4;

Запоріжжя +3...+5;

Донецьк +2...+4;

Луганськ +1...+3;

Харків +2...+4.

Погода в Україні 8 грудня / Карта Укргідрометцентру

