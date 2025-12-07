Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 8 грудня?

Понеділок мине без істотних опадів.

Лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях невеликий дощ,
– повідомили синоптики.

Вночі та вранці подекуди у західних областях буде туман.

Вітер цього дня прогнозують південно-східний, східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. А у південно-східній частині місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до -3. Вдень буде 0 – +5.

А от на Закарпатті та півдні країни нічна температура становитиме +1 – +6, а денна – +4 – +9.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +2...+4;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львів +4...+6;
  • Івано-Франківськ +2...+4;
  • Тернопіль +2...+4;
  • Чернівці +4...+6;
  • Хмельницький +2...+4;
  • Луцьк +2...+4;
  • Рівне +2...+4;
  • Житомир +2...+4;
  • Вінниця +2...+4;
  • Одеса +5...+7;
  • Миколаїв +5...+7;
  • Херсон +3...+5;
  • Сімферополь +9...+11;
  • Кропивницький +2...+4;
  • Черкаси +2...+4;
  • Чернігів +2...+4;
  • Суми +2...+4;
  • Полтава +2...+4;
  • Дніпро +2...+4;
  • Запоріжжя +3...+5;
  • Донецьк +2...+4;
  • Луганськ +1...+3;
  • Харків +2...+4.

Погода 8 грудня

Погода в Україні 8 грудня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини