Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 8 грудня?
Понеділок мине без істотних опадів.
Лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях невеликий дощ,
– повідомили синоптики.
Вночі та вранці подекуди у західних областях буде туман.
Вітер цього дня прогнозують південно-східний, східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. А у південно-східній частині місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до -3. Вдень буде 0 – +5.
А от на Закарпатті та півдні країни нічна температура становитиме +1 – +6, а денна – +4 – +9.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +2...+4;
- Ужгород +6...+8;
- Львів +4...+6;
- Івано-Франківськ +2...+4;
- Тернопіль +2...+4;
- Чернівці +4...+6;
- Хмельницький +2...+4;
- Луцьк +2...+4;
- Рівне +2...+4;
- Житомир +2...+4;
- Вінниця +2...+4;
- Одеса +5...+7;
- Миколаїв +5...+7;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +9...+11;
- Кропивницький +2...+4;
- Черкаси +2...+4;
- Чернігів +2...+4;
- Суми +2...+4;
- Полтава +2...+4;
- Дніпро +2...+4;
- Запоріжжя +3...+5;
- Донецьк +2...+4;
- Луганськ +1...+3;
- Харків +2...+4.
Погода в Україні 8 грудня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Раніше синоптики попереджали, що найближчими днями можливий інтенсивніший вітер. Через це, ймовірно, зменшиться вірогідність туманів.
Водночас початок грудня характеризується здебільшого теплою погодою. Звісно, подекуди можливі нічні морози.
Стійкі снігові покриви та сильні морози малоймовірні в грудні.