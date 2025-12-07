Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 8 декабря?

Понедельник пройдет без существенных осадков.

Только на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь,

– сообщили синоптики.

Ночью и утром местами в западных областях будет туман.

Ветер в этот день прогнозируют юго-восточный, восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. А в юго-восточной части местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать от +2 до -3. Днем будет 0 – +5.

А вот на Закарпатье и юге страны ночная температура составит +1 – +6, а дневная – +4 – +9.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +2...+4;

Ужгород +6...+8;

Львов +4...+6;

Ивано-Франковск +2...+4;

Тернополь +2...+4;

Черновцы +4...+6;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк +2...+4;

Ровно +2...+4;

Житомир +2...+4;

Винница +2...+4;

Одесса +5...+7;

Николаев +5...+7;

Херсон +3...+5;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий +2...+4;

Черкассы +2...+4;

Чернигов +2...+4;

Сумы +2...+4;

Полтава +2...+4;

Днепр +2...+4;

Запорожье +3....+5;

Донецк +2...+4;

Луганск +1...+3;

Харьков +2...+4.

Погода в Украине 8 декабря / Карта Укргидрометцентра / Карта Укргидрометцентра

