Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 8 декабря?

Понедельник пройдет без существенных осадков.

Только на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь,
– сообщили синоптики.

Ночью и утром местами в западных областях будет туман.

Ветер в этот день прогнозируют юго-восточный, восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. А в юго-восточной части местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать от +2 до -3. Днем будет 0 – +5.

А вот на Закарпатье и юге страны ночная температура составит +1 – +6, а дневная – +4 – +9.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +2...+4;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львов +4...+6;
  • Ивано-Франковск +2...+4;
  • Тернополь +2...+4;
  • Черновцы +4...+6;
  • Хмельницкий +2...+4;
  • Луцк +2...+4;
  • Ровно +2...+4;
  • Житомир +2...+4;
  • Винница +2...+4;
  • Одесса +5...+7;
  • Николаев +5...+7;
  • Херсон +3...+5;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +2...+4;
  • Черкассы +2...+4;
  • Чернигов +2...+4;
  • Сумы +2...+4;
  • Полтава +2...+4;
  • Днепр +2...+4;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк +2...+4;
  • Луганск +1...+3;
  • Харьков +2...+4.

Погода 8 декабря

Погода в Украине 8 декабря / Карта Укргидрометцентра / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости