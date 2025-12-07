Туман, осадки и сильный ветер: погода на 8 декабря
В понедельник, 8 декабря, по Украине будет облачная погода. Ночью местами местами местами будет небольшой мороз.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 8 декабря?
Понедельник пройдет без существенных осадков.
Только на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь,
– сообщили синоптики.
Ночью и утром местами в западных областях будет туман.
Ветер в этот день прогнозируют юго-восточный, восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. А в юго-восточной части местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать от +2 до -3. Днем будет 0 – +5.
А вот на Закарпатье и юге страны ночная температура составит +1 – +6, а дневная – +4 – +9.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +2...+4;
- Ужгород +6...+8;
- Львов +4...+6;
- Ивано-Франковск +2...+4;
- Тернополь +2...+4;
- Черновцы +4...+6;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк +2...+4;
- Ровно +2...+4;
- Житомир +2...+4;
- Винница +2...+4;
- Одесса +5...+7;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий +2...+4;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов +2...+4;
- Сумы +2...+4;
- Полтава +2...+4;
- Днепр +2...+4;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк +2...+4;
- Луганск +1...+3;
- Харьков +2...+4.
Погода в Украине 8 декабря
Погода в Украине: последние новости
Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни возможен более интенсивный ветер. Из-за этого, вероятно, уменьшится вероятность туманов.
В то же время начало декабря характеризуется в основном теплой погодой. Конечно, местами возможны ночные морозы.
Устойчивые снежные покровы и сильные морозы маловероятны в декабре.