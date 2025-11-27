Яка погода буде в грудні: метеорологиня розповіла, що чекати у перший місяць зими
- Середня місячна температура в грудні може бути на 1 – 3 градуси вищою за норму, з переважанням плюсових температур.
- Сильних опадів на початку грудня не очікується, а температурний фон коливатиметься приблизно в межах від 1 до 8 градусів.
Середньомісячна температура в грудні, згідно з попередніми підрахунками, радше за все буде вищою за кліматичну норму. Водночас сильних опадів у цей період наразі теж очікувати не варто.
Відповідну інформацію розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Якою буде погода на початку грудня?
Метеорологиня пояснила, що попередні розрахунки показують, що середня місячна температура цієї зими може бути на 1 – 3 градуси вищою за звичну багаторічну норму, через що буде "більше плюсів, ніж мінусів".
Якщо навіть близько нуля коливатиметься, то це ще буде в межах норми. І навіть якщо невеликий мороз, до 5 – 6 градусів,
– сказала вона.
За її словами, згідно з наявними розрахунками, сильних опадів на початку грудня не буде. Температура повітря становитиме від 1 до 8 градусів. Водночас у південній частині може бути тепліше – від 10 до 12 градусів.
Яку погоду чекати найближчим часом?
Наприкінці листопада очікується нетипово тепла й водночас нестабільна погода. Для західних областей прогнозували похолодання зі снігом та ожеледицею, тоді як в інших регіонах переважатимуть дощі.
Укргідрометцентр ще раніше повідомляв, що середня місячна температура у грудні буде на щонайменше кілька градусів вищою за норму. Для цього періоду характерні хуртовини, сніговий покрив і ожеледь.