Яка погода буде в грудні: метеорологиня розповіла, що чекати у перший місяць зими

Середньомісячна температура в грудні, згідно з попередніми підрахунками, радше за все буде вищою за кліматичну норму. Водночас сильних опадів у цей період наразі теж очікувати не варто.

Відповідну інформацію розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Якою буде погода на початку грудня?

Метеорологиня пояснила, що попередні розрахунки показують, що середня місячна температура цієї зими може бути на 1 – 3 градуси вищою за звичну багаторічну норму, через що буде "більше плюсів, ніж мінусів".

Якщо навіть близько нуля коливатиметься, то це ще буде в межах норми. І навіть якщо невеликий мороз, до 5 – 6 градусів,

– сказала вона.

За її словами, згідно з наявними розрахунками, сильних опадів на початку грудня не буде. Температура повітря становитиме від 1 до 8 градусів. Водночас у південній частині може бути тепліше – від 10 до 12 градусів.

Яку погоду чекати найближчим часом?