Київ накрила негода: синоптики оголосили штормове попередження
- У Києві та області оголошено попередження про небезпечні погодні умови через прогнозовану грозу на 8 вересня з першим рівнем небезпечності.
- Погодні умови можуть спричинити перебої в роботі енергетичної, будівельної та комунальної сфер, а також ускладнення дорожнього руху.
У столиці 8 вересня погіршилась погода. Метеорологи повідомляють, що вереснева злива може протриматися до кінця доби.
Про це інформує 24 Канал, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Що відомо про погіршення погоди 8 вересня?
У Києві та області оголосили попередження про небезпечні погодні умови.
За даними синоптиків, протягом найближчої години й до кінця доби 8 вересня на території столиці та Київщини очікується гроза.
Негода у Києві / Фото 24 Каналу
У гідрометцентрі зазначили, що зберігається перший (жовтий) рівень небезпечності.
Через погодні умови можливі перебої в роботі енергетичної, будівельної та комунальної сфер, а також ускладнення дорожнього руху.
Вереснева злива у Києві / Відео 24 Каналу
У КМДА нагадують про обережність та закликають бути пильними під час негоди. Зокрема, водіям у дощ радять тримати безпечну дистанцію на дорогах. У разі екстрених ситуацій звертатися до відповідних служб.
Під час грози уникайте перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуйте поруч із ними автотранспорт,
– наголошують у повідомлені.
Негода в столиці / Відео 24 Каналу
Якою буде погода восени?
- За прогнозом метеорологині Віри Балабух, українцям восени варто очікувати переважно теплої погоди.
- Водночас у вересні, жовтні та листопаді не виключаються періоди похолодання із заморозками й навіть опадами у вигляді снігу.
- Фахівчиня також наголосила, що останніми роками зими в Україні стають коротшими та значно теплішими.
- Попри цю тенденцію до підвищення середніх температур, сильні морози й потужні снігопади все ще залишаються ймовірними.