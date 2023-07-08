В яких областях будуть зливи та грози на вихідних: коли по всій Україні припиняться дощі
Джерело:Укргідрометцентр
У частині регіонів продовжиться дощова погода. Знову будуть зливи та грози. Однак, вже незабаром опади припиняться бо всій території України.
Синоптики спрогнозували, де литиме в найближчі три доби та коли ж припиняться опади. Про це інформує 24 Канал.
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Вже незабаром дощі припиняться
Жителям частини областей ще доведеться носити з собою парасольку. Також за можливості одягніть дощовик та гумові чоботи.
8 липня в Україні, крім західної частини, 9 липня у східних та південно-східних областях короткочасні дощі з грозами, місцями пориви вітру та шквали 15 – 20 метрів. На решті території без опадів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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Синоптики додали, що 10 липня в Україні вже без опадів. До речі, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, дощів не буде ані в понеділок, ані в вівторок, ані навіть у середу. Спостерігатиметься тільки мінлива хмарність.
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У столиці спостерігали рідкісний феномен
- Надвечір 6 липня на правому березі Києва місцеві жителі могли спостерігати цікаве явище. Над столицею перед заходом сонця та грозою, у хмарах, на декілька хвилин з'явилася веселка. Вона нагадувала "райдужну хмару", що є рідкісним гірським феноменом і може ввести в оману, зауважили в обсерваторії.
- Додали, що такі хмари складаються з водяних кристалів однакового розміру. Вони з'являються, коли сонце займає певне положення на небі і при цьому практично повністю ховається за щільними хмарами.
- У результаті збереження оптичних властивостей сонячного світла на хмарах, вони забарвлюються в різні кольори. Триває цей феномен, аж доки сонячне світло не зникає з небосхилу.