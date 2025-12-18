Чи буде сніг на Різдво: чого чекати від погоди 25 грудня
- На наступному тижні в Україні прогнозують похолодання.
- Втім різких температурних перепадів очікувати не варто.
На календарі залишається все менше днів до різдвяних свят, а за вікном продовжується затяжна осінь. Подібна погода була в Україні й минулого року.
Про те, чи готуватися українцям до снігової завірюхи на Святвечір і на Різдво розповіла в коментарі для NV синоптикиня Наталія Птуха, пише 24 Канал.
Актуально Оголошено перший рівень небезпеки: синоптик попередив українців про погодні "сюрпризи"
Якою буде погода на Різдво?
За словами Птухи, вже з наступного тижня в Україні очікується чергова хвиля похолодання, проте без різких перепадів температур. Синоптикиня розповіла, що наступний тиждень обіцяє бути по-зимовому прохолодним, адже в денні та нічні години температура повітря все ж може опускатися нижче нуля.
Втім, поки що снігового покриву на Різдво синоптики поки не прогнозують.
За словами фахівчині Укргідрометцентру, минулого року на Різдво істотних опадів також не спостерігалося. Натомість тоді в більшості регіонів був туман, а південь країни накрив дощ. Так, денна температура трималася в межах 0…+7 °C.
Водночас нинішній аномально теплий грудень в Україні пояснюють надходженням теплих повітряних мас із південних широт. Не можна забувати й про глобальні кліматичні зміни та потепління останніх десятиліть.
Який прогноз погоди на найближчі дні?
Протягом тижня в Україні збережеться спокійна погода під впливом стійкого антициклону. Так, синоптики не прогнозують опадів у більшості регіонів, але у північних областях можливі небезпечні тумани.
У п'ятницю, 19 грудня, погода буде переважно хмарною та сухою, вітер залишатиметься слабким.
Температура вночі та вдень коливатиметься від -2 до +3 °C.